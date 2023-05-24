İlham Gencer hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlham Gencer, hayatını kaybetti.

Türk caz müzisyeni, piyanist şantör Bozkurt İlham Gencer, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir Bodrum'da bir hastanede tedavi gören ünlü sanatçı, vefat etti.


Sanatçının oğlu Bora Gercer, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bora Gencer, "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım, varlığımın sebebi. Dünya iyisi, insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gençer’i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içindeyiz. Çok uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi... Ahu Atmaca ve Ailesine verdikleri sonsuz emek ve uğraşı için binlerce teşekkür ederim. Hastane sürecinde Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne, doktorlarına ve hemşirelerine çok minnettarız. Allah sevenlerine sabırlar versin. Herkese sevgi ve saygılarımla" dedi. 

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İlham Gencer

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