İbrahim Tatlıses konsere ayakkabılarıyla damga vurdu

İmparator İbrahim Tatlıses, İstanbul Günay Restaurant’ta geçtiğimiz akşam sevenleriyle bir kez daha bir araya geldi.

Usta sanatçı Günay buluşmasında sesinin gücüyle müzikseverleri ayağa kaldırdı. İbrahim Tatlıses 2.5 saatlik sahne performansında efsane klasikleriyle sevenlerini mest etti. Mekanın hınca hınç dolduğu gecede usta sanatçı, kalabalık orkestrası ve hitleriyle İstanbul’u salladı. 

İMPARATORUN AYAKKABILARINA HAYRANLARINDAN BEĞENİ YAĞMURU

Unutulmaz Günay Sahnesi’nde İmparator İbrahim Tatlıses, performansının yanı sıra dikkat çeken sahne tarzıyla da geceye damgasını vurdu. Şanlıurfaspor’un renklerinden oluşan yeşil ve sarı bir ayakkabı giymeyi tercih eden ünlü sanatçı, hayranlarından tam not aldı. 

Unutulmaz günün finalinde sevenlerinin “bir daha” tezahüratlarına kayıtsız kalmayan Tatlıses, bis yaparak hayranlarını kırmadı. Sahneden alkışlarla ayrılan müziğin imparatoru konser maratonuna hız kesmeden devam edecek.

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İbrahim Tatlıses

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