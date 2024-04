Hublot Watches & Wonders Fuarı’nda göz alıcı yeni modellerini sergiledi

Saat dünyasının modern ve yenilikçi temsilcisi Hublot, her yıl lüks saatçiliğin merkezi İsviçre’de düzenlenen Watches & Wonders fuarında dört yeni modelini katılımcıların beğenisine sundu.

Tarihsel olarak, seramikler başta siyah ve beyaz gibi göze çarpmayan renklerde mevcuttu. Hublot, farklı tonları keşfederek oyunu günbegün değiştirdi. Ve şimdi, Big Bang Unico’nun kalbinde yeni bir seramik rengi kendini gösteriyor: eşsiz bir simya ve darbe ile çizilmelere karşı kusursuz direncin sonucunda ortaya çıkan capcanlı bir turuncu.İki haftalık bir güç rezervine sahip heykelsi 7 silindirli mekanizması bulunan MP-11, ışıltılı ve berrak su mavisi rengi ile sahneye çıkıyor. Hublot’nun safir tonlarının yer aldığı renk paletine eklenen yeni renk, şimdiye dek daha kontrast materyallerde üretilmiş bu Manufacture Piece için önemli bir ilk olma özelliği taşıyor.Hublot mühendisleri ve kimyagerleri; mekanizma ve kasa arasındaki mükemmel füzyonunu ararken, saatin kalbini ortaya çıkaran -aynı zamanda mekanizmayı etkili bir şekilde koruyacak kadar da dayanıklı- transparan bir malzemeyi araştırıp geliştirdi. Bu sayede Manufacture, saatçilik dünyasındaki benzersiz estetik özelliklerini ona kazandırarak, her saati adeta bir sanat eserine dönüştüren sentetik safir konusunda uzmanlaştı.Maceraperest görünümü, 38 mm’lik zarafeti ve Art of Fusion felsefesinin kalbinde yatan materyalleri ile ikonik hale gelen Integrated Time Only, Hublot’nun özünü temsil ediyor ve Big Bang’in tüm niteliklerini barındırıyor. Ancak söz konusu “öz” sadece estetik kodlarla sınırlı kalmaksızın, bugün saatin çapının 40 mm’den 38 mm’ye düşmesine imkan tanıyor. Hublot koleksiyonlarında az rastlanmasına rağmen bu, 1980’lerde marka ilk çıktığında standart bir özellikti. Ayrıca, herkese uyuyor. Büyük koleksiyonerlerin sadece 38 ve 41 mm arasındaki parçaları seçmelerinin sebebi, aradaki o 3 mm’de gizli! Zira o ölçüler her kültüre ve her bileğe hitap ediyor. Üstelik üniseks. Hublot, saatçilikte bu anlamda daima öncü pozisyonunu üstlendi. Nitekim markanın koleksiyonerleri cinsiyetle sınıflandırılmıyor. Altı yeni Big Bang Integrated Time Only modeli de bu vizyondan doğdu. Kasası ve bileziği -modelin isminden esinlenerek- bütünleşmiş halde ve ikisi de aynı materyalden üretildi. Fırçalanmış titanyumdan, siyah veya mavi kadranlı iki seçeneği mevcut. Diğer iki versiyonu da aynı kadran renklerinde King Gold olarak sunuluyor.

Yumuşak ferromanyetik çelikten yapılmış kadranı sayesinde Big Bang Integrated Time Only’nin mekanizması, kronometrik hassasiyetini dış etkenlerden sakınarak manyetik alanlara karşı en iyi şekilde korunuyor. Şimdi Big Bang Integrated Time Only ilk kez yeni bir mekanizmayla donatılacak: teknik ve estetik özellikleri açısından kalitesi son derece artırılmış HUB1115. Başlıca değişimler; yepyeni bir salınımlı ağırlık rulmanı ve güç rezervinin 48 saate kadar uzatılmasını sağlayan daha güçlü bir zemberek. Şaselerdeki saten bitiş ve antrasit rutenyum kaplama da dahil olmak üzere tüm bitişler de yenilendi.

Son iki seramik versiyonun ilki, Hublot’nun orijinal denizcilik ruhuna kusursuzca uyum sağlayan mavi bir kadranın eşlik ettiği, baştan aşağı lacivert model. İkincisi ise Hublot’nun çok sevdiği ve tüm Manufacture koleksiyonlarında yer alan “Black Magic” stilini öne çıkarıyor. Koyu siyah kasası, bileziği ve kadranıyla bu saat, daha önce yalnızca bazı Classic Fusion modellerinde görülen 38 mm’lik çapa sahip ilk Big Bang Black Magic olma özelliğini taşıyor.