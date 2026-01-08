Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans

Rock müziğin güçlü ismi ismi Hayko Cepkin, başrolünde yer aldığı Jekyll & Hyde, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen okuma provasıyla yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce de büyük ilgi gören yapım, bu sezon seyirciye “gerçek” Jekyll & Hyde deneyimini yaşatmayı hedefliyor.

Bu iddialı prodüksiyonda Hayko Cepkin’e, hem sahnedeki etkileyici performansı hem de ekran projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Gözde Kaya Lucy karakteriyle eşlik ediyor. Karanlık atmosferi, çarpıcı anlatımı ve rock ruhunu iliklere kadar hissettiren diliyle Jekyll & Hyde, bu kez çok daha sert, çok daha cesur bir yorumla izleyici karşısına çıkacak.

Oyunculukların ve sahne tasarımının ön planda olduğu yapımın yönetmen koltuğunda, İstanbul Devlet Tiyatroları ve 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’ndeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Fatih Dokgöz yer alıyor. Yapımcılığını ise Mehmet Uslu & Onurcan Taş yönetiminde TiyatroTR üstleniyor. Rock, tiyatro ve karanlık bir hikâyenin güçlü bir sahne diliyle buluştuğu Jekyll & Hyde, daha şimdiden sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında gösteriliyor.