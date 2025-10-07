Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Disney+ ve sosyal medyada zirvede

Hasan Can Kaya’nın kendine has üslubuyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattığı Türkiye’nin favori komedi şovu ‘Konuşanlar’, Disney+’taki yeni bölümleriyle platformun en çok izlenen içeriği oldu. Disney+’ta yayın serüvenine başlayan Hasan Can Kaya ile ‘Konuşanlar’, yeni bölümleriyle bomba gibi bir dönüş yaparak platformun en çok izlenenler listesinde zirveye yerleşti.



Hasan Can Kaya’nın eğlenceli soru ve yorumlarıyla klasikleşen talk show programı ‘Konuşanlar’, ilk bölümü itibarıyla Disney+’ta en çok izlenen program olmayı başardı ve zirve istikrarını sürdürdü. Yıllardır her bölümü beğeni ve kahkahayla izlenen program, eğlencenin tartışmasız adresi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

‘Konuşanlar’ın cuma günü yayına giren yeni bölümünün en iyilerinin yer aldığı 184. Bölüm Shot videosu ise Youtube’da yoğun ilgi görerek izlenme rekoru kırdı. Hasan Can Kaya ve konuklarının keyifli atışmaları sosyal medyada yine büyük beğeni toplarken, video iki günde 4 milyon izlenmeye ulaştı. Hasan Can Kaya ile ‘Konuşanlar’, yeni bölümleriyle her cuma Disney+’ta!