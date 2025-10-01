Harika Avcı: Sanatçıların yaşarken değeri bilinmeli!

26 Eylül de hayatını kaybeden Güllü'nün kaybına çok üzüldüğünü belirten Harika Avcı, sanatçıların yaşarken değerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Uzun bir aradan sonra 'Anılar' adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluşan Harika Avcı, sanatçı Güllü'nün trajik kaybına çok üzüldüğünü belirterek "Ne yazık ki sanatçılar yaşarken hak ettikleri değeri göremiyor." dedi. Harika Avcı, Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada Güllü'nün vefatına çok üzüldüğünü belirterek, "Sanatçıların da, tüm insanların da kıymetinin yaşarken bilinmesi gerekir. Çünkü hayat sahnesinin provası yok!" dedi.



Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e konuşan Harika Avcı; "Güllü'nün kaybı hepimizi derinden üzdü. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ben bu konularda demeç vermekte çok hassasım, çünkü yanlış anlaşılmasını istemem. Bazen sanatçıların acısı üzerinden gündem yaratılabiliyor, bu bana çok yanlış geliyor.

Ama şunu da söylemeden geçemem; ne yazık ki sanatçılar yaşarken hak ettikleri değeri göremiyor. İnsan davranışları böyle... Yaşarken görmezden gelinen, hatta çoğu zaman eleştirilen kişiler, kaybettikten sonra birden sahipleniliyor. Bu gerçekten üzücü bir tablo. Unutulmamalı ki sanatçı da bir insandır. Onun da duyguları, kırılganlıkları, beklentileri vardır. Yaşarken yanında olunmadığında, alkışınızı duymadığında, ona dokunmadığınızda yalnızlık çok ağır gelir. Değer verdiğimiz insanlara sevgimizi, saygımızı yaşarken göstermeliyiz. Benim tek dileğim, sanatçıların da, tüm insanların da kıymetinin yaşarken bilinmesi. Çünkü hayat sahnesinin provası yok!" dedi.