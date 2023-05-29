Hamile olduğunu açıklayan Atiye ortaya çıktı

Üç yıl sonra ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan Atiye, ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde üç yıl sonra ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan Atiye, ortaya çıktı. Bir yandan yeni şarkısı için hazırlanan Atiye, yeni çektiği bir fotoğrafı sosyal emdya hesabında paylaşarak aslında gayet sağlıklı ve hayatın içinde olduğunu işaret etti.

 

Henüz kilo almayan ve Haziran ayındaki konserlerine hazırlanan Atiye, yeni şarkısının stüdyo çalışmaları ve provaların arasında kızının okulu, ev işleriyle de kendi ilgileniyor.

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