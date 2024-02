Hamburger’i bir de Masterchef Şampiyonu’nun elinden yiyin

Ataşehir Watergarden AVM’ye bulunan Together Food Hall, aynı çatı altına topladığı 13 farklı markayla herkese zevkine uygun, keyifli bir yemek yeme imkânı sunuyor. Yeme-içme ve eğlence alışkanlığını değiştiren yepyeni bir konsepti sektöre kazandıran Together Food Hall’de yer alan önemli lezzetlerden biri de White Burger. Ekranların sevilen yarışması Masterchef Türkiye’de 2020 şampiyonluğunu alan Serhat Doğramacı’nın kurup kendine özgü reçetelerinden menüsünü oluşturduğu White Burger by Serhat Doğramacı, lezzetle kaliteyi ve mükemmel sunumu bir araya getiriyor. Beyazın temizliğini ve saflığını yansıtan bir konsepte sahip atmosferiyle dikkat çeken marka, misafirlerine “her ısırıkta beyaz kadar saf bir deneyim sunmayı” hedefliyor.

Ekmekten soslara katkı maddesiz üretim

Tüm ürünlerinde benimsenen lezzet ve kalite standartları gereği yalnızca belirli ırklara ait ve özenle seçilen etler kullanıldığı gibi ekmekten soslara kadar her şey White Burger tarafından katkı maddesiz ve günlük olarak üretiliyor. Önceliğin insan sağlığı olduğu bir anlayışla ISO22000 kalite standartlarında üretim yapılarak, yalnızca helal sertifikalı ve güvenilirliği yetkili kuruluşlarca ispatlanmış, Türkiye’nin en büyük kurumsal et tedarikçileriyle çalışılıyor.

Together Food Hall’de yer alan White Burger’da, Amerika ve Almanya gibi ülkelerde çalışarak dünya mutfağını ve kültürünü yakından tanıma şansı bulan, 10 yıllık sektör hayatına 15 uluslararası madalya sığdıran şef Doğramacı’nın yarattığı burger’ları deneyimlerken, gerçek hamburger lezzetinin farkına varacaksınız.

Adres: Watergarden Ataşehir AVM Havuz Katı

Telefon: 0216 208 45 10