Haluk Levent'ten sahnede teşekkür!

Haluk Levent, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Türk Telekom Açıkhava sahnesinde muhteşem bir konser verdi.



Şarkılarını yağmura aldırış etmeden alanı dolduran hayranları ile birlikte seslendiren başarılı sanatçının sahnesinde ise bir misafiri vardı.



Deprem bölgesi Samandağ’da depremzede çocukların talebi üzerine Sörf Okulu yaptırmak üzere kolları sıvayan Nigella World markasının sahibi Nazan Eke’yi sahneye davet eden Haluk Levent, binlerce hayranın huzurunda Nazan Eke’ye teşekkür etti… Bu tip şeylerin bölgedeki çocukların rehabilitasyonu için son derece önemli ve değerli olduğunu da ifade eden Haluk Levent, tüm seyircilerden kuvvetli bir alkış istedi…