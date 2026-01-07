Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Müzik ve sahne dünyasının parlayan yıldızı Hale Yıldırım, istikrarlı bir şekilde dinleyicileriyle buluşturduğu yeni şarkılarına bir yenisini daha ekleyerek yoluna güçlü adımlarla devam ediyor. Zarafeti, etkileyici sesi ve sahnedeki duruşuyla dikkat çeken sanatçı, yeni şarkısı “Güzelim” ile yine kalplere dokunuyor.

Ayrılığın ardından aşk acısı yaşayan bir kadının, tüm kırgınlıklarına rağmen hayata ve aşka tutunarak mutlu olmayı dilemesini anlatan “Güzelim”, slow temposu ve duygusu yüksek yapısıyla samimi bir aşk hikâyesi sunuyor. Hüzünle umudu aynı çizgide buluşturan şarkı, dinleyeni derin bir duygu yolculuğuna çıkarıyor.

Söz ve müziği Özlem Güneykaya’ya, aranjmanı Sezgin Gezgin’e ait olan eser; modern sound’u ve güçlü altyapısıyla Hale Yıldırım’ın yorumunu ön plana taşıyor. Mix & mastering süreci Candar Köker imzası taşıyan şarkı, duyguyu net ve etkileyici biçimde yansıtıyor.

Yönetmenliğini Semih Tiryaki’nin üstlendiği klip, Hale Yıldırım’ın güzelliğini, güçlü sesini ve şarkının derin ruhunu etkileyici bir görsel dille yansıtıyor. İddialı stil çalışması ve güçlü atmosferiyle klip, sanatçının estetik duruşunu ve “Güzelim”in duygusal dünyasını çarpıcı biçimde izleyiciye aktarıyor.

Hale Yıldırım'ın yeni projesi ''Güzelim'' tüm dijital müzik platformlarında ve klibi Hale Yıldırım YouTube kanalında yayında!..