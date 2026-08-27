Hakan Kurtaş'ın konser heyecanı!

Hakan Kurtaş, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Projelerinden bahseden oyuncu, "Tatil güzel geçti. Bir yandan tiyatro oyunu oynadım. Yakın zamanda konser var ona hazırlanıyorum. Aynı zamanda müzik yapıyorum. Eylül ortasında akustik konserim olacak. Tek başıma sahnede olacağım. İlk konserim" dedi.



Kurtaş, "Konser heyecanı var mı?" sorusuna, "Heyecan var. Ekimde tek kişilik oyunum için Londra'da olacağım. Bir yandan da ana akım için bir şeyler okuyorum" yanıtını verdi.

Birce Akalay'la birlikte olan oyuncu, "İlişkiniz evliliğe doğru gider mi?" sorusuna, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok mutluyuz" diye cevap verdi.