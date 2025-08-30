Gülnar’da Semicenk’li açılış

Sevilen şarkıcı Semicenk, Gülnar Belediyesi ve Fuya Grup organizasyonu tarafından düzenlenen Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali’nde sahne aldı.

Gülnarlıların alkışları eşliğinde sahneye çıkan Semicek, festivalin ilk gününde unutulmaz bir konsere imza attı.



Şarkıları ve enerjisiyle konser alanındakileri kendine hayran bırakan şarkıcı, iki saat boyunca alandaki yaklaşık 5 bin kişiye müzik ziyafeti sundu.

ZİRVEDE KONSER

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Semicenk, yaz döneminin konserlerle geçtiğini söyledi.

Deniz seviyesinden 1000 metre rakımda konser veren Semicenk, “Gelirken manzarayı, doğayı izledik. Çok hoşumuza gitti. Gezmeye çok vaktimiz olmadı. Fırsat bulursak gezmek isterim” diye konuştu. Sefo ile birlikte yaptıkları “Sabrettim” düeti hakkında konuşan Semicenk gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade etti: Sefo benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Güzel bir uyumumuz var. Güzel bir çalışma yaptık. İnsanlar sevdi.”

Konser sonrası Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Semicenk’e çiçek ve bir tablo hediye etti. Ünlü şarkıcı, alkışlarla sahneden uğurlandı.