Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

Wednesday dizisindeki çalışmalarıyla Grammy adaylığına uzanan Esin Aydıngöz, 6 Haziran’da Harbiye Açıkhava’da 48 kişilik senfoni orkestrasını yönetecek.

Tuğba Yurt’un güçlü yorumuyla hayat bulacak Sezen Aksu şarkılarına, Burcu Cavrar, Ömür Gedik ve Mustafa Mert Koç da sürpriz performanslarıyla eşlik edecek.