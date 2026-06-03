Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek  

Wednesday dizisindeki çalışmalarıyla Grammy adaylığına uzanan Esin Aydıngöz, 6 Haziran’da Harbiye Açıkhava’da 48 kişilik senfoni orkestrasını yönetecek.

 

Tuğba Yurt’un güçlü yorumuyla hayat bulacak Sezen Aksu şarkılarına, Burcu Cavrar, Ömür Gedik ve Mustafa Mert Koç da sürpriz performanslarıyla eşlik edecek.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi