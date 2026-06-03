Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek 03.06.2026 23:42 Grammy adayı Esin Aydıngöz, Harbiye’de sezen şarkılarına hayat verecek Wednesday dizisindeki çalışmalarıyla Grammy adaylığına uzanan Esin Aydıngöz, 6 Haziran’da Harbiye Açıkhava’da 48 kişilik senfoni orkestrasını yönetecek. Tuğba Yurt’un güçlü yorumuyla hayat bulacak Sezen Aksu şarkılarına, Burcu Cavrar, Ömür Gedik ve Mustafa Mert Koç da sürpriz performanslarıyla eşlik edecek. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN