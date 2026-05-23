TSM'nin 'Taş Bebek' lakaplı unutulmaz sanatçısı Gönül Yazar, Nazan Öncel ile Sezen Aksu arasında yaşanan polemik hakkında Olcay Ünal Sert'e konuştu.



Türk Sanat Müziği'nin efsane sanatçısı Gönül Yazar, Nazan Öncel'in Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde Sezen Aksu ile ilgili söylediği “Bu devirde dostluklar yalanmış. Kanlıca’yı da gördük"sözlerini tasvip etmediğini söyledi.

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Gönül Yazar; "Bizler birbirimize destek olmak zorunda olmalıyız çünkü hepimiz bu camiadan ekmek yemiş kendimizi sevdirmiş saydırmış insanlarız. Onun vazifesi sahnede bunları söylemek değil güzel şarkı söylemektir. Alkışını alıp içeri girseydi iyiydi, Nazan Öncel'i çokta severim. Keşke şarkısını söyleyip bu takım şeylere hiç girmeseydi. Girmese iyi olurdu.Sezen'i de Nazan'ı da çok severim. O Sezen Aksu ise o da bir Nazan Öncel tabi, bir yılbaşı gecesinde bana çok güzel jestler yapmıştı. " dedi.



“Bu devirde dostluklar yalanmış. Kanlıca’yı da gördük. İnsanlar ya göründüğü gibi olmalı ya da olduğu gibi görünmelidir." diyen Nazan Öncel'e Demet Akalın "Önce bir destur!" diyerek uyarıda bulunmuştu. Sezen Aksu'nun yanında yer alan Akalın, "Önce bir destur! Ah Sezen'im, pamuk kalplim sakın üzülme seni biliyoruz." mesajını paylaşmıştı. Sezen Aksu ile Nazan Öncel kısa süre önce "Erkekler de Yanar" adlı şarkıya düet yapmıştı. Düet zamanında yaşananlar usta sanatçı Nazan Öncel'i bir hayli yıpratmış, sanatçı yaşadığı sıkıntılı süreci Harbiye konserine taşımıştı...



SEZEN AKSU AKRABAM

Gazeteci Olcay Ünal Sert'e "Sezen Aksu akrabam" diyen Gönül Yazar, "Necdet Yazar, Sezen Aksu'nun annesinin uzaktan akrabasıydı. Dayısı ya da dayısının oğluymuş. O söyledi bana, Erol (Simavi) 'a da söyledi. Erol Bey hafif dalga geçiyordu, bunun üzerine Necdet Yazar, ben ve Erol Simavi'ye; "Yapma yengeme böyle birşey. Anne tarafından akrabalığımız var" diyerek yanıt vermiş...

Yazar; "Doğum günümdü benim, bu konuşmalar olunca 'Benim akrabama laf söyleme' dedi Necdet Bey. 'Nereden akraba oluyorsunuz?' diye sorunca Erol Bey, Necdet Yazar adeta Erol Simavi'yi susturarak nasıl akraba olduklarını anlatmış... Gönül Yazar, Sezen Aksu'nun da uzaktan akraba olduklarını doğruladığını belirterek yıllar önce tanıştıklarını söyledi.



90'ların sevilen sesi Tayfun Duygulu ile de uzaktan akraba olduklarını belirten Gönül Yazar, "Dedelerimiz uzaktan akrabadır. Bana Hala diyor Tayfun." dedi.



KIYAMADI, SATMAKTAN VAZGEÇTİ

Daha önce üstü açık arabasını satılığa çıkardığını açıklayan Gönül Yazar "Kıyamadım, satmaktan vazgeçtim. Varsın kedilere yuva olsun." dedi.



İki tane arabası olan Gönül Yazar, nostaljik arabasını satmaktan vazgeçti. Yazar, arabanın gölgeliğinde kedilerin yatıp uyuduğunu söyledi.