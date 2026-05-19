Gizem Tuncer müziğe neden ara verdiğini açıkladı!

Mahmut Tuncer’in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Klip için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen şarkıcı, "Haziranın ilk haftası gibi düşünüyoruz. Çok ara verdik. Geçen sene kötü bir yıldı, bir şey yapmak istemedim. Geçen sene anneanneyi kaybettik, kendime kapandım. Şimdi iyiyim. Her şeyin zamanı var. Duygularını yoğun yaşayan biriyim. Bu sene arka arkaya şarkıları çıkarmak istiyorum" dedi.



Tuncer, "Babanız Mahmut Tuncer'e şarkıları dinletiyor musunuz?" sorusuna, "Dinletiyorum. O da bana dinletiyor. Onun da yeni şarkısı çıktı. Bana geçen gün, 'Ben bu sözleri anlamıyorum ya da bayılmıyorum' gibi bir şey dedi. Bazı şarkılarımı beğeniyor, bazılarını beğenmiyor" yanıtını verdi.



Şarkıcı, "Babanızla düet olur mu?" sorusuna, "Babalar Günü'nde çok istiyordum, kısmet olmadı. Öyle niyetimiz var, belki seneye olur. Hatıra kalması için istiyorum. Babamla gurur duyuyorum" yanıtını verdi.



Babası Mahmut Tuncer'in yoğun olduğunu söyleyen Tuncer, "Babam turnede göremiyorum. Geçtiğimiz gün Şanlıurfa'ya konsere gitti. Bu hafta Avrupa'ya gidiyor. Babamla herhalde Bodrum'da buluşuruz" diye konuştu.



Tuncer, klip için detoks suyunu elinden düşürmedi.