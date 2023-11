Geleceğin gıdasını üretme amacıyla yola çıkan The Good Wild Milano’dan tasarım ödülü ile döndü

Bu yıl beşincisi düzenlenen AWDA Ödülleri’nde The Good Wild Milano’dan tasarım ödülü ile döndü. "Görsel İletişim Tasarımı" alanında tasarımcı kadınlara odaklanan ve onların üretimlerindeki dil, teknik ve yaklaşım çeşitliliğini ortaya koymayı amaçlayan ödül töreni, 10 Kasım 2023 Cuma günü Milano Triennale’de gerçekleşti. Kadın tasarımcıların görsel iletişimde yeteneğini öne çıkarmayı ve tasarımda özgünlük, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçlayan AIAP Women in Design Award (AWDA) Ödülü, 2019'dan bu yana Uluslararası Tasarım Konseyi ICoD'nin desteği, onayı ve kurumsal ortaklığıyla verilmeye devam ediyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenen AWDA Ödülleri’nde The Good Wild Milano’dan tasarım ödülü ile döndü. Üreten, köklerine sahip çıkan ve özünü koruyan kadının gücüne inanan The Good Wild marka ve görsel dünya yaratımında yeni nesil, renkli, heyecanlı, dinamik, estetik bir bakış açısı için tasarımda Eda Gündüz ile çalıştı. Marka yaratım sürecinde öncelik yeni nesil bitki bazlı beslenme markasının adını ve genel dünyasını tasarlamak oldu. The Good Wild araştıran tasarlayan, dönüştüren teknoloji ve sürdürülebilir yaşam markası olarak sanat ve tasarım başta olmak üzere özünü bozmadan ve kendini özgürce ifade eden bir duruşu sahipleniyor. Köklerine bağlı kalarak geleceği filizlendirmeye inanıyor tasarımlar da bu yüzden yabandan ilham aldı. Paket tasarımları bir araya geldiğinde kocaman bir artwork olan marka dünyasında van kedisi, denizli horozu gibi bir çok hayvan ve endemik bitki türleri yer alıyor.



THE GOOD WILD HAKKINDA:

Şehrin yeni yabanı The Good Wild; filizlendirilmiş fermente edilmiş ürünler serisi ile dünyada bir ilke imza attı. İlhamı yaban! Marka doğduğu toprakta doğal karakteriyle, insan müdahalesi olmadan bağımsız yetişen yaban kavramını yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Lansmanı Haziran ayında gerçekleşen Good Wild filizlenmiş ürünler, filizlenmiş fermente ürünler ve özellikle çorbalar, kurutulmuş filizler, atıştırmalıklar, granola çeşitleri, unlar ve içeceklerden oluşan geniş bir ürün ailesine sahip Özünde sürdürülebilirlik olan The Good Wild Türkiye Gıda İnovasyon Platformu, TÜGİP 'in Rol Model Programı kapsamında olup TÜBİTAK desteği ile ARGE çalışmalarına devam ediyor ve tüm Dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Dünyanın geleceği için besin değeri iyileştirilmiş gezegene saygı gösteren ve sınırlı kaynakları koruyan yenilikçi ürünler üreten marka tamamı glutensiz 32 adet upgraded ürünü tüketiciyle buluşuyor, plant based ağırlıklı ürünlerin hiçbirinde ilave şeker, sentetik katkı, koruyucu ve renklendirici kullanılmıyor.