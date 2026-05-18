Gani Müjde, Başıbozuklar filmini kendisinden çaldığını söylediği Yavuz Bingöl ile yanlış anlamaları düzelttiklerini söyledi

Yavuz Bingöl, senarist ve yapımcı Gani Müjde'nin yazdığı Başıbozuklar filmi için kendi projesinden çalıntı olduğunu öne sürmüştü.



Yavuz Bingöl'ün mahkemeye taşıdığı çalıntı iddiasına Müjde, "Her filmden önce biri çıkar, 'Ben bunu yazmıştım' der. 2.5 dakikalık fragmandan koca filmin benzeyip benzemediğini nasıl anlıyorlar? İki film arasında benzerlik yok. Bizimki bir savaş filmi, Orta Doğu'da geçiyor. Hiç alakaları yok. Sadece bir orkestra var. Karşı taraf 'Bende de orkestra var' diyor. Yahu orkestra binlerce filmde var. Bu zor zamanda film çekmek kahramanlık gerektiriyor. Bir de böyle filmin üzerine oynanması hiç hoş değil. Bunu yapanın bir sanatçı olması, dilim varmıyor sanatçı demeye ama daha hoş değil. Filmi izlediği zaman utanacaktır, 'Yanlış bir şey yaptım' diyecektir" demişti.



Müjde, "Başıbozuklar filminin senaryosu ile ilgili olarak, sanatçı dostum Yavuz Bingöl ile konuşup karşılıklı yanlış anlamaları düzelttik. Kamuoyunun bilgisine sunarım" açıklamasını yaptı.