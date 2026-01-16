Gafur Uzuner'den İnci Taneleri açıklaması

Oyuncu Gafur Uzuner, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, "Sergi telaşı. Yeni resimlerin malzemesini aldım. Sergi var onu gezeceğim. Yarın 'İnci Taneleri'nin setine gideceğim" dedi.

Senaryoyla ilgili Uzuner, "Benim işim değil Yılmaz Bey'e (Yılmaz Erdoğan) sormak lazım. İyi olacağına inanıyorum. Oynamadan önce keyifle seyrettiğim işti. Kısmet oldu, yer aldım" diye konuştu.

"Açıkçası çok Karadenizliyi oynamak istemiyorum" diyen Uzuner, "Yılmaz Erdoğan bu işi bilen biri, eski arkadaşım. Küçük bir rol ama içi dolu..." ifadelerini kullandı.