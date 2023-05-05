Fransız pastacılığının zarif yorumu Vakko L’Atelier Zorlu Center’da

Fransız pastacılığının klasik lezzetlerini modern dokunuşlarla zengin tatlara dönüştüren Vakko L’Atelier, İstanbul’un ayrıcalıklı yaşam alanlarından birisi olan Zorlu Center’da misafirlerini ağırlamaya başladı.

Şıklık ve zarafeti bir araya getiren Vakko L’Atelier lezzetleri, Zorlu Center köprü katında konumlanan yaklaşık 171 metrekare büyüklüğündeki yeni destinasyonunda Vakko dostlarını ağırlıyor. Geniş bir alana yayılan Vakko L’Atelier Zorlu Center iç ve dış oturma alanıyla Vakko L’Atelier lezzetlerinin tadını çıkarma imkanını en keyifli haliyle sunuyor.

Özgün reçeteleriyle İstanbul’daki yeme-içme trendlerini şekillendiren Vakko L’Atelier, keyifli menüsü ve göz alıcı mekân tasarımıyla şehrin en çok tercih edilen gastronomi noktaları arasında yerini alıyor. Minik atıştırmalıkların yanı sıra geleneksel çay sanatının en güzel örnekleri Vakko şıklığıyla günlük ritüellerin bir parçası oluyor. Dünyanın en iyi üreticileriyle yapılan özenli çalışmalar sonucu ortaya çıkan kahve çeşitleri de Vakko L’Atelier’in ayrıcalıkları arasında yer alıyor.

Vakko L’Atelier Zorlu Center’da çikolata ve pasta çeşitleriyle de ön plana çıkıyor. Özel formülünü en iyi kalite kakao çekirdeği, kakao yağı ve farklı tatlarla birleştirerek Türkiye’nin en lezzetli çikolatalarını üreten Vakko Chocolate’ın birbirinden özel çeşitleri Vakko L’Atelier’de sunuluyor. Vakko L’Atelier haute couture pastacılık deneyimini de özel formülleri ile harmanlayarak misafirleri ile buluşturuyor. Özel günlerin vazgeçilmezi pastalar Vakko L’Atelier imzasıyla her an’ınıza eşlik etmeye devam ediyor.

Vakko L’Atelier hem Zorlu Center hem de Ulus, Etiler, Akatlar gibi önemli lokasyonlara gönderim sağlayarak, lezzetlerini evlere taşıyor.