Ferhat Göçer'den yalı açıklaması

Ferhat Göçer, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

Bayram öncesi alışverişe çıktığını belirten Ferhat Göçer, "Bayram hazırlığımız var bizim. Herkesin bayramlarını kutluyorum. Bayram vesilesiyle aile büyüklerimizi de ihmal etmediğimiz ve onları ziyaret ettiğimiz bir bayram olsun. Antalya ve Kıbrıs konserlerimiz olacak bizim de." dedi.

MİLYON DOLARLIK YALI HAYVAN BARINAĞINA DÖNÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Ferhat Göçer hakkında eskiye dair ayrılık açıklamaları yapan Ömür Gedik, "Beş sene önce Ferhat ile tartışmıştık ve kedilerimi alıp kendi evime geçtim" diye konuşmuştu. Konuyla alakalı Ferhat Göçer, "Bu olay yanlış anlaşılmış. 5 yıl önce oldu. Yeni sanmış insanlar. Ömür hayvan hakları ile organize olarak uzun yıllardır mücadele eden bir birey. Ben de bir hayvanseverim ama onun kadar kimse olamaz. Bazen bu durum evde tartışmalar yaratıyor. Evimiz bir hayvan barınağına dönüşmüş durumda. Bazen ben de 2. sınıf insan muamelesi görüyorum. Ben bunu hoşgörü ile karşılıyorum. Onun hayvan hakları ile ilgili verdiği mücadeleyi destekliyorum. Ama bu mücadelede bana da haksızlık yapıldığını düşünüyorum bazen. geçenlerde sokakta bir keçi bulmuşlar tutturdu keçiyi eve alacağım diye. Yanlış anlaşılmasın ama bilmem kaç milyon dolarlık boğaza nazır villayı hayvan barınağına döndürdük" diyerek güldü. Ferhat Göçer, uzun yıllardır birlikte olduğu Ömür Gedik'e esprili bir şekilde ufak bir sitemde bulundu.

HOŞ OLMAYAN LİNÇ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Göçer, son dönemde popüler olan "Saygı" geceleri hakkında da konuştu. Ferhat Göçer, "Eser sahipleri tarafından yeni jenerasyonun farklı yorum katılarak yapılmasına izin verilmesi takdire şayan. Ben zaten ustalar yaşarken yapılması gerektiğini düşünüyorum bu gecelerin. Yaşarken bu ustalar, bu desteklerin onları da motive ettiğini ve o ustaların da davet ettiği gençlerin de bu vesileyle motivasyon kazanması harika." diye konuştu. Göçer, Mustafa Sandal'a yapılan "Saygı" gecesinde Mela Bedel ile yaşanan isim telaffuzunun yanlış yapılması olayı hakkında ise, "Bu konuda Mela'ya çok büyük haksızlık yapıldı. Hak etmediği anlamsız bir linç ile karşı karşıya kaldı. Yeni genç arkadaşlar bu tarz kriz durumlarında bu durumları nasıl yönetmeleri gerektiğini çok bilemiyorlar. Mustafa, Mela'ya gereken korumayı yaptı ancak biraz geç kaldı. Hoş olmayan bir linçle karşı karşıya kaldı kız. Anında müdahale ederek hiç buna müsade etmeden korunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

GENÇLERDEN ÖDÜL ALMAK GURUR VERİCİ

Ferhat Göçer, geçtiğimiz haftalarda mezun olduğu İstanbul Üniversitesi'nden aldığı ödül hakkında da konuştu. Göçer, "Hem mezun olduğum üniversiteden ödül almak hem de gençlerden ödül almak gurur verici. Özellikle okuduğum üniversiteden ödül almak çok başka gurur." diyerek gururunu dile getirdi.