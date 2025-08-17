Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur miras davasıyla ilgili akrabalarına mesaj gönderdi!  

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Muhammet Aydın'la evliliğinin ikinci yıl dönümü olan şarkıcı, "İki yılda iki çocuk. Bundan sonra çalışacağım. 'Arabeskin Sultanları' adlı projemiz var. Bergen, Kamuran Akkor ve Kibariye, Esengül gibi isimlerin hit şarkılarını seslendirmeyi düşünüyorum" dedi.

Annesi Necla Nazır'la ilgili Tayfur, "Annem çocuklarla birlikte... Bana o konuda yardım ediyor. İki yıl aradan sonra, 'Senin yerin sahne. Sen orada ol' dedi. Setleri özlemiyor. Maneviyatı kuvvetli. Yıllar önce sektörü bıraktı. Dönmek istemiyor. Bu sahne duygusal olacak benim içinde... Babamı anacağım. Onu şarkılarla yaşatacağız" açıklamasını yaptı.



Babası Ferdi Tayfur'un boşluğunun dolmayacağını söyleyen Tayfur, "O boşluk dolmaz. Onun nasihatları kulağımda küpe olarak kalacak" diye konuştu.

Miras olaylı ilgili şarkıcı, "Konuştukça olay karmaşık hale geliyor. Zaman her şeyin ilacı... Babamın mirasının konuşulması rahatsız etti. Konu tamamen bana döndü. Babamı şarkılar ve filmlerle hatırlasınlar" ifadelerini kullandı.

Sahnede konuşan Tayfur, "Yediğimi darbeler ve bıçaklar insanoğlunun nefsi ile uğraşıyor. Yeri geliyor affedemiyorsun, Allah'a havale ediyorsunuz. Şu an tam o noktadayım. Ben, 'Allah'ım sen affedersin o yüzden ben affetmiyorum' diyorum" açıklamasını yaptı.

Modacı Burcu Sedef’in hazırladığı kırmızı kıyafetiyle şarkılarını seslendiren Tayfur, sahnede yaklaşık iki saat kaldı.