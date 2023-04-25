Faruk Sabancı ayrıldığı sevgilisi Dilay Korkmaz'la ilgili ilk kez konuştu?

Ünlü iş insanı ve müzisyen Faruk Sabancı, bir süredir birlikte olduğu sunucu Dilay Korkmaz'ın kendisinden borç istediği için ayrıldığı haberlerine açıklık getirdi. İşte detaylar...

Faruk Sabancı, Etiler'deki Dönerci Serkan'daydı. Çıkışta soruları yanıtlayan müzisyen ve iş insanı, "Yemeğe geldik. Çalışmalarımız devam ediyor. Projeler var ancak hazır olan projemiz şu an yok. Çalışıyor olduğum isimleri de zamanla açıklayacağım" diye konuştu.


Bir süredir birlikte olduğu sunucu Dilay Korkmaz'ın kendisinden borç istediği için ayrıldığı haberlerine Faruk Sabancı, "Herkesin yolu açık olsun istiyorum. Buralara kadar gelmemesi gerekiyordu bence. Anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Aile ile de bir alakası yok" dedi.

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Faruk SabancıDilay Korkmaz

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