Farkındalık çağrısını Cemre Baysel yapacak

Meme kanserinde erken tanının önemini hatırlatmak için 13 yıldır sahaya inen Pembe Top, bu kez başarılı oyuncu Cemre Baysel’in elinden havalanacak. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ile Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde sürdürülen “Pembe Top Sahada” projesi, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak Anadolu Efes – Bayern Münih karşılaşmasında farkındalık mesajını bir kez daha milyonlara ulaştıracak. Projenin bu yılki gönüllü destekçisi Cemre Baysel, saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın sembolik hava atışını Pembe Top ile yaparak kadınları sağlıkları için harekete geçmeye ve düzenli kontrollerini yaptırmaya davet edecek.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, yaşamı boyunca her 8 kadından birini etkiliyor. Meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 80’i belirli bir risk faktörü bulunmayan kadınlarda görülüyor. Bu nedenle düzenli tarama ve kontrollerle hastalığın erken dönemde tespit edilmesi önem taşıyor. Meme kanserine dikkat çekmek ve erken tanı farkındalığını artırmak amacıyla her yıl ekim ayı, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi de 13’üncü yılında Cemre Baysel’in desteğiyle bu farkındalığı büyütüyor.

Pembe Top, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak Anadolu Efes–Bayern Münih karşılaşmasında Cemre Baysel’in elinden havalanarak farkındalık mesajını geniş kitlelere ulaştırma geleneğini sürdürecek.



HAYATIN HIZINA KISA BİR MOLA VERELİM, SAĞLIĞIMIZA ZAMAN AYIRALIM

Pembe Top Sahada projesine geçmiş yıllarda destek veren isimlerden anlamlı bir pas aldığını belirten Cemre Baysel, “Meme kanseri her 8 kadından birini etkilerken erken teşhisle birlikte iyileşme oranının yüzde 90’ın üzerine çıkabildiğini öğrendim. Bir oyuncu olarak oldukça yoğun bir tempoda çalışıyorum ancak hayat ne kadar hızlı akarsa aksın sağlığımız için bir mola vermemiz ve kontrollerimizi ertelemememiz gerekiyor. Bu nedenle projenin 13’üncü yılında bu değerli farkındalık hareketinin bir parçası olmak benim için çok anlamlı. Pembe Top 14 Ekim’de benim ellerimden havalanacak ve bir kez daha farkındalık mesajını yayacak” dedi.

CEMRE BAYSEL, TAMER YILMAZ’IN OBJEKTİFİNE POZ VERDİ

Cemre Baysel, proje için pembe top ile kamera karşısına geçti. Baysel’in fotoğrafları, projeye yıllardır gönüllü desteğini sunan usta fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz’ın objektifinden yansıdı.