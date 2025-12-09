Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çocuklarıyla alışveriş turuna çıktı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çocuklarıyla alışveriş turuna çıktı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Kerem ile Karan, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

 

Her zamanki şıklıklarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü çift, alışveriş turu sırasında mağazaları gezip bol bol vakit geçirdi. Aile, daha sonra Winter Wonder yılbaşı festivaline uğrayarak çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

 

