Fadik Sevin Atasoy oyunculukta tercihleri olduğunu açıkladı

Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tatilde olan oyuncu, "Tatil beldelerinde fiyatlar çok konuşuluyor" sözlerine, "Çok dışarıda yemek yemedim. Genelde kendimiz çözdük. Sağlıklı yaşamak için ev yemeye daha iyi... Sebze yiyorum. 14 yaşından beri vejetaryen olduğum için... Meyvede tüketmiyorum" dedi. Projeyle ilgili Atasoy, "İşler geliyor ama gönlümüze göre bir şey gelmedi" açıklamasını yaptı.

Oyuncu, "Kurallarınız var mı?" sorusuna, "Kural değil tercihlerim var. Seyirciye layık işler yapmak istiyorum" yanıtını verdi.



Atasoy, "İşi kabul etmeyip iyi giden proje oldu mu?" sorusuna, "Çok oldu... Ama şöyle yapımcıya, 'Bu iş acayip başarılı olacak ama kendi burada göremiyorum' dediğim oluyor" diye cevap verdi.