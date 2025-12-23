Fadik Sevin Atasoy İtalyanları büyüledi

Fadik Sevin Atasoy, jüri üyesi olarak gittiği İtalya’nın Taranto şehrinde, güzelliği, şıklığı, akıcı İtalyancası ve bilgi birikimiyle İtalyanları kendine hayran bıraktı.

Oyuncu ve yazar Fadik Sevin Atasoy, 15-20 Aralık tarihlerinde İtalya’nın Puglia bölgesinde düzenlenen, uluslararası festival Mostra del Cinema di Taranto-Levante’de jüri üyesi oldu.

Festival yönetimi tarafından ilk ve tek Türk sanatçı olarak davet edilen usta oyuncu, İtalyan yönetmen, senarist ve prodüktör Louis Nero'nun jüri başkanlığında festivalde yarışan filmleri değerlendirdi.



Festival süresince İtalyan sinemasının önde gelen isimleriyle toplantılar yapma fırsatı da bulan Atasoy, yakın gelecekte ortak projelerde çalışmalar yapmak üzere ön görüşmeler yaptığını ifade etti.

Fadik Sevin Atasoy, tiyatro ve sinema üzerine yaptığı görüşmelerdeki bilgi birikimiyle festival ekibini ve yetkilileri etkisi altına alırken, ödül gecesindeki akıcı İtalyancasıyla da İtalyanları kendine hayran bıraktı.



Sanatçı aynı zamanda, Raisa Vanessa imzalı kıyafetiyle ve şıklığıyla da kapanış gecesinin yıldızı oldu. Atasoy’a festival jürisinde, Cannes'te en iyi erkek oyuncu ödülü alan Marcello Fonte, İtalyan yönetmen, yazar ve tiyatro yönetmeni Carlo Benso, Tunuslu prodüktör ve yönetmen Khedija Lemkecher ve İtalyan yazar ve gazeteci Giulio Gargia eşlik etti.