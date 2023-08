Evrencan Gündüz babasının şarkılarını yeniden seslendirme geleneğini sürdürüyor

Evrencan Gündüz, babası Asım Can Gündüz'ün doğum gününde duygusal bir jestle yeni şarkısı "Aşkın Sesini Duyuyorum"u paylaştı. Bu şarkı, babasının müzikal mirasına saygı niteliği taşırken aynı zamanda çağdaş bir dokunuşla sevgi ve saygıyla bezendi. Babası Asım Can Gündüz'ün doğum gününde her yıl bir şarkısını müzikseverlerle buluşturmayı geleneksel hale getiren Evrencan Gündüz, geçtiğimiz yıl da "Yavrum" isimli şarkıyı paylaşmıştı.



Yayınladığı şarkıyla ilgili konuşan Evrencan Gündüz, "Bu şarkı, babamın 80'li yıllardaki ilk albümünden seçtiğimiz sevgi dolu bir parça. Geçen yıldan beri her yıl sevgili babamın şarkılarını güncelleme geleneğini sürdürmeye karar verdim. Bu yıl bu şarkıyı seçmemin nedeni, bir sanat eserinin hangi dönemde olursa olsun ne kadar zamansız olabileceğini göstermekti. Şarkıya daha akustik bir dokunuş getirerek ve içindeki aşk enerjisini tellerle vurgulayarak yaklaşmayı amaçladım" dedi.



Gündüz, şarkının düzenlemesini olabildiğince sadeliğe dayandırarak insanların içini huzurla doldurmayı ve bir anlık rahatlama sağlamayı amaçladığını belirtti. "Bu kayıtların içine bu niyetlerin titreşimlerini doldurdum. Asım Can Gündüz'ün ruhuna dokunsun ve bize bıraktığı tüm güzellikler bu şarkılarla anılsın... Sevgiyle," diye ekledi.



Evrencan Gündüz'ün babasının mirasına saygı duyarken kendi yaratıcılığını da kattığı "Aşkın Sesini Duyuyorum," isimli şarkısı duyguları ve sevgi enerjisini vurgulayan akustik bir yaklaşıma sahip.