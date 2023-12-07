Estetik kliniğinde özel davet

Yaşlanma karşıtı tedavilerin konuşulduğu etkinlikte, öne çıkan başlıklardan bir tanesi de cilt kalitesini artıran uygulamalar oldu. Bu uygulamalardan biri olan ve tek seansta cildin hem alt hem orta tabakasına etki ederek yaşlanma karşıtı etki gösteren 7K Lifting Mezoterapi uygulaması, davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

2026 itibariyle Amerika’da 106 milyar dolara ulaşması beklenen estetik sektörü hakkında da bilgi veren Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, günümüzde yaşlanma karşıtı tedavilerin çok yaygınlaştığını; artık çok daha sayıda insanın kliniklerde bu tarz bakımlar yaptırdığını anlattı.

Zamanın olumsuz etkilerine karşı, cilt kalitesine yatırım yapmak gerektiğine dikkat çeken Haytoğlu, “Eğer cilt kalitesine yatırım yaparsak, hem daha kaliteli yaş almış olacak hem de ilerleyen zamanda estetik ihtiyaçlarını minimuma indirmiş olacağız” diye konuştu.

Etkinlikte canlı olarak 7K Lifting Mezoterapi uygulaması da yapan Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, işlemin tek seanslık bir uygulama olması dolayısıyla da ilgi çektiğini söyledi ve hızlı sonuç almak isteyenlerin bu tarz işlemlere daha çok ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, uygulama hakkında şu bilgileri verdi: “Her iki yüzün stratejik yedi bio-estetik noktasına uygulanan ve dokuların lifting etkisini tetikleyen farklı iki molekül büyüklüğünde, çapraz bağsız ve yüksek yoğunlukta hyaluronik asit, çok etkili bir antioksidan olan DMAE, organik silisyum, aminoasitler ve çinko gibi yapıtaşları içeren 7K Lifting, ciltteki kolajen ve elastin sentezini etkili bir şekilde artırıyor. Hibrit hyalüronik asit teknolojisiyle birlikte, kolajen ve fibroblast uyarımı sayesinde anında lifting ve yoğun bir nem bombası etkisi gösteriyor. Bu sayede cilt kalitesinde belirgin bir artış sağlıyor. Burun çevresinden dudak çevresine doğru derinleşen nazolabial çizgilerle, ağız kenarından çeneye kadar uzanan kukla çizgilerinin derinliğini azaltan uygulama, yüz ifadesini bozmadan cilde, sağlıklı ve nemli görünmesi için ihtiyaç duyduğu desteği veriyor. İşlem, cildin alt tabakalarından yüzeye kadar bütünsel bir antiaging etki yapıyor. Hem orta ve alt yüz bölgesini şekillendiren hem de sarkmış ciltte tekrar sıkılaşma ve lifting etkisi yapan uygulama, aynı zamanda yağ ve bağ dokularındaki kayıpları ve bozulmaları da onarıyor.”

7K Lifting, özellikle yüz bölgesinde elastikiyet kaybı, sarkma ve kırışıklık yaşayan, ama cerrahi yöntemlerden çekinen kişiler için ideal bir yöntem. Aynı zamanda dolgu uygulamaları sırasında ortaya çıkan olumsuz görünümün oluşmasını istemeyen hastalar için de iyi bir alternatif. Botoks kadar basit bir işlem olan 7K lifting sonrasında morarma ve şişme olmadan günlük hayata devam etmek de mümkün.

7K lifting, ilk uygulamadan hemen sonra etkisini göstermeye başlıyor. Cildin nemi artıyor ve birkaç hafta içerisinde de cilt yenilenmesi belirgin şekilde görülmeye başlıyor; cilt daha aydınlık, canlı ve sıkı görünüyor. Her tedavide olduğu gibi seans sayısı kişiye özel belirleniyor ama 7K Lifting, tek seansta etkisini güçlü şekilde gösteriyor. Altı ay aralıklarla tek seans uygulama yapılarak işlemin etkisinin uzun sürmesi sağlanabiliyor.