Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile mahkemelik olan Okan Karacan'dan şok itiraflar! 52 gün ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüm

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırladığı YouTube kanalının bu haftaki konuğu, yapımcı, oyuncu ve komediyen Okan Karacan oldu. Ameliyatla verdiği kilolar sonrası ekranlardan uzak kalan Karacan, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyen Karacan, özel hayatından kariyerine kadar pek çok konuda çarpıcı itiraf.



GÜNLÜK 6 BİN TL ÖDEDİM

Hayatındaki ani değişimleri kaldıramadığını belirten Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu’na çarpıcı itiraflarda bulundu. “Ayrılmak istemedim, ayrıldım; zayıfladım, evimi taşımak zorunda kaldım, işimi değiştirdim. İster istemez bu süreci yönetemedim” diyen Karacan, doktor tavsiyesiyle 52 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi. Karacan, “Günlük 6 bin TL ödedim, yemek dahil tüm masrafları kendim karşıladım. Çok değişik arkadaşlarım oldu, hâlâ görüştüklerim var” diyerek bu zorlu sürecin hem duygusal hem de maddi yönünü anlattı.



BEN AYRILMAK İSTEMEDİM, EŞİM ISRAR ETTİ

Pınar Kerimoğlu’nun ayrılık süreciyle ilgili sorularını da yanıtlayan Okan Karacan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Benim için aile çok önemli ve asla ayrılmak istemedim. Ama eşim ayrılmak istedi ve bu konuda ısrar etti” diyen Karacan, sonrasında yaşananları ise şu sözlerle anlattı: “Ayrıldıktan sonra ortada bir şey yokken beni telefondan engelledi, uzaklaştırma kararları aldırdı. Çocuklarımı göremedim ve bu da beni ister istemez sinirlendirdi. İstenmeyen bazı olaylar yaşandı ama söylendiği gibi darp, iş yeri basma gibi şeyler asla olmadı, olması da mümkün değil. Zeynep’le şu an çok iyi arkadaşız.”



EN İYİ İŞLERİMİ KİLOLUYKEN YAPTIM

Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle yanıtlayan Okan Karacan, zayıflama süreciyle birlikte değişen kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. “En iyi işlerimi kiloluyken yaptım” diyen Karacan, “Dünyada benim kilomdayken buzda dans eden kimse yoktu. Dans hocam ‘İmkânsız, yapamazsın’ dedi ama ben başardım. Oynadığım tüm roller çok sevildi, rekorlar kırdı ama zayıfladıktan sonra iş alamadım” sözleriyle sektörde yaşadığı çelişkiyi dile getirdi.



KAYINPEDERİM OYUNCULUĞU BIRAKIP TİCARET YAPMAMI İSTEDİ

Evli olduğu döneme dair samimi açıklamalarda bulunan Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu’na zayıfladıktan sonra yaşadığı değişimleri anlattı. “Kayınpederim Hasan Baba, benim oyunculuk yapmamı istemedi, ‘Ticaret yap’ dedi. Medyatik olmamı, kameralar karşısında olmamı sevmezdi. Eşim de öyleydi; bir davete gittiğimizde basını görünce beni bırakıp başka bir köşeye giderdi. Ben de ticarete atılmak istedim ve köfteci oldum” diyerek özel hayatının mesleki yönelimini nasıl etkilediğini paylaştı.

ALEYNA TİLKİ İLE ŞOV PROGRAMI YAPMAK İSTİYORUM

Televizyonda uzun süredir yer almamasıyla ilgili soruları yanıtlayan Okan Karacan, Pınar Kerimoğlu’na dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Şu an televizyonda izlerken bana göre bir proje görebiliyor musun? Şu an 13 bölüm devam eden projeler kendilerini alkışlıyor. Ben zamanında 300 bölüm yaptım” diyen Karacan, yeni hedefini de açıkladı. “Şu an aklımda bir format var ve Aleyna Tilki ile bir şov programı yapmak istiyorum” ifadeleriyle ekranlara geri dönmeye hazırlandığını söyledi.



ÇILGIN DERSHANE SETİNDE HAYATIMIN DAYAĞINI YEDİM

Bir döneme damga vuran Çılgın Dershane filmiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Okan Karacan, set sırasında yaşadığı unutulmaz bir anıyı ilk kez Pınar Kerimoğlu’na anlattı. “Hayatımda yediğim en güzel dayağı sette yedim” diyen Karacan, o geceyi şu sözlerle aktardı: “Setin olduğu otelde bir gece kaçamak yapıp discoya gittim. Alkolü fazla kaçırmışım, kadehi kaldırıp DJ’e ‘şerefine’ dedim ama o bana vuracağımı sanıp üzerime atladı. Hayatımda böyle dayak yediğimi hatırlamıyorum.”