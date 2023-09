Enrico Macias Çeşme Festivali’nde sahne aldı

Snob Magazin'den Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Çeşme Belediyesi, “Çeşme Eylül’de başka güzel” sloganıyla düzenlediği bir dizi etkinlikle yaz sezonunu uzatırken geçmiş yıllarda ses getiren Çeşme Festivali’ni de Eylül ayı etkinlikleri çerçevesinde dopdolu bir programla başlattı.



Festivallerin efsanesi Çeşme Festivali, “Akdeniz” teması ile başlarken, açılış kortejinde renkli görüntüler oluştu.



24 Eylül tarihine kadar sürecek olan Çeşme Festivali, Mehmetçik Parkı’ndan kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşüne, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ile eşi Nuriş Oran, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, turistik oteller, mahalle muhtarları, Çeşme Belediyespor ve Alaçatı Spor alt takım oyuncuları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Çeşme Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne, animasyon ekibi renk katarken, çarşı esnafı ve vatandaşlar korteji cep telefonları ile görüntülendi.



Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Akdeniz’in en güzel mevsiminde, yılın en romantik zamanında, Çeşme’nin en keyifli döneminde, sanatla, müzikle, sevgiyle bir arada olacağımız Çeşme Festivali’mize hoşgeldiniz” diyerek açılış törenine katılanları selamladı. “Eylül’de Çeşme başka güzel” “Yeryüzündeki Cennet Çeşme’mizin; eşsiz doğası, tarihi zenginliği, sımsıcak kalpli insanlarıyla, her an büyüleyici bir etkisi var. Ama ılık rüzgarları, sakin sokakları, sonbaharın rengarenk ambiyansıyla Eylül’de Çeşme bir başka güzel” diye vurgulayan Başkan Oran, “Tarih boyunca, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel toprakların, çalışkan, hoşgörülü, misafirperver insanlarıyla müthiş bir kültürel birikimi var. Çeşme’nin dört bir köşesinde; çeşitli uygarlıklardan izler taşıyan, son yüz yılda da tarifsiz acılar, doyumsuz sevinçlerle harmanlanmış eşsiz bir mozaiğin parçalarıyız. Bu renkli kültürün her bir parçası ile tüm insanlığı kucaklamak istiyoruz” diye konuştu.



CEZAYİR’DEN TUNUS’A, İSPANYA’DAN FRANSA’YA

Belediye Başkanı Oran, açılış konuşmasını şöyle tamamladı:“Yeryüzündeki Cennet Çeşme’mizden, bu yıl Akdeniz’in şarkılarıyla, neşesiyle, heyecanlı, samimi sohbetleriyle pırıl pırıl, umut dolu bir ışık göndereceğiz yeryüzüne. Dört gün boyunca, Akdeniz kültürünün tüm yönlerini konuşacağız. Cezayir’den, Tunus’a, Lübnan’dan Atina’ya, İspanya’dan Fransa’ya uzanan rengarenk danslarla, dünyaca ünlü sanatçıların şarkılarına eşlik edeceğiz. Biz kültürlerin buluşmasına, tüm dünyanın Çeşme’yi tanımasına, sevgiye ve barışa hizmet etmeye devam edeceğiz. Çeşme’mize hoş geldiniz. Festivalimize hoş geldiniz.”

ENRICO MACIAS MUHTEŞEM PERFORMANSI İLE BÜYÜLEDİ

Festivalin ilk söyleşisi ise tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde yapıldı.

İzmir Akdeniz Akademisi Genel Koordinatörü Y. Mimar Çiçek Ş. Tezer ve İzmir Akdeniz Akademisi Kurul Üyesi ve yayıncı Raşit Çavaş, “İzmir’i Akdeniz ile çoğaltmak” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Festivalin ilk gün etkinlikleri, Çeşme Amfi Tiyatro’da gerçekleşen Enrico Macias konseri ile sona erdi. Akdeniz kültürünün ve geleneklerinin tüm renklerini müziğinde yaşatan dünyaca ünlü, Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias’ın muhteşem performansı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.