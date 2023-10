Engelsiz Filmler Festivali Eskişehir’de!

“Bir Arada Film İzlemek Mümkün” diyerek sinemaseverlerle on birinci kez bir araya gelen Engelsiz Filmler Festivali’nin Eskişehir’deki gösterim programında; Ulusal Uzun Film Yarışması, Parmak İzi, Çocuklar İçin, Cumhuriyete Doğru, İnsanlık Onuru ve Kaleydoskop bölümlerinden filmler yer alıyor.

Festivalde, Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alan Kim Mihri filminin gösteriminin ardından yönetmen Berna Gençalp’in katılımıyla bir de söyleşi gerçekleşecek. Çocuklar İçin bölümündeki filmler otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için Otizm Dostu olarak Eskişehir programında yer alıyor.

Çocuklar İçin Bölümü

Engelsiz Filmler Festivali, ilk yılından bugüne kadar yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı ve onların hayal güçlerini geliştirmeyi amaçladığı Çocuklar İçin bölümünde; Thorsten Drößler ve Manuel Schroeder’ın Paolo'nun Mutluluğu (Paolo’s Happiness), Britt Raes’in Luce ve Kaya (Luce and the Rock), Augusto Schillaci’nin Atlıkarınca (La Calesita) ve Madeleine Homan’nın Kürk (Fur) filmlerine yer verecek.

Çocuklar İçin bölümünde yer alan filmler otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmeleri için Otizm Dostu olarak, loş ışıklarla aydınlatılan bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilirken, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek, içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler.

Ulusal Uzun Film Yarışması

Berna Gençalp’in yönetmenliğini ve proje tasarımını yapıp senaryosunu yazdığı, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Belgesel Film ödülüne sahip olan Kim Mihri filmi, Mihri’nin 19. yüzyılın sonunda Osmanlı İstanbul’unda başlayıp Roma, Paris ve New York’a uzanan hikayesini ortaya çıkarmak için Kim Mihri sorusuna cevap arıyor. Filminin gösteriminin ardından yönetmen Berna Gençalp’in katılımıyla bir de söyleşi gerçekleşecek. Söyleşide işaret dili tercümesi yapılacak.

Bu yıl Engelsiz Filmler Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film, En İyi Senaryo ve Seyirci Özel Ödülü’nü, 42. İstanbul Film Festivali’nde de En İyi Yönetmen ödülü alan Belmin Söylemez’in Ayna Ayna filmi, farklı hayatlara sahip üç kadının yollarının kesişmesi ile başlayıp üzerlerindeki baskının artmasıyla hayalleri için aynı kararları almaya sürüklenmelerini konu ediniyor.

Parmak İzi Bölümü

Festival programının yeni bölümü Parmak İzi, kendilerine has dilleri ve yaklaşımlarıyla sinema tarihine izlerini bırakan sinemacıları konuk ediyor. Parmak İzi seçkisinin ilk konuğu ise dünya sinema tarihinin yaşayan en büyük ustalarından sayılan İngiliz yönetmen Ken Loach.

Usta yönetmenin Umudunu Kaybetme (The Old Oak) ve Kerkenez (Kes) filmleri Eskişehir’de sinemaseverlerle buluşuyor.

Bu sene Cannes Film Festivali’nin ana yarışma seçkisinde dünya prömiyerini gerçekleştiren Ken Loach’un son filmi Umudunu Kaybetme seyircisine yine tam olarak bugüne ait toplumsal bir hikâye vadediyor. Eskişehir’deki ilk gösterimini Engelsiz Filmler Festivali’nde yapacak olan film, bir kasabaya yerleştirilen Suriyeli göçmenlerle kasaba sakinleri arasındaki gerginliğe odaklanıyor. Adını maden işçilerinin yoğun olarak yaşadığı bir kasabadaki pub’dan alan film, usta yönetmenin verdiği röportajlara göre “muhtemelen” son filmi.

1969 yapımı olan Kerkenez filmi Ken Loach’un sinema dünyasına adını duyurduğu bir başyapıt olarak kabul ediliyor. Bugün birçok otorite tarafından İngiliz sinema tarihinin en iyi filmleri arasında anılan Kerkenez, okulda ve evde gördüğübaskıdan bunalan 15 yaşındaki Billy’nin Kes adını verdiği bir kerkenez ile kurduğu bağı anlatıyor. Yeni İngiliz Dalgası olarak anılan toplumsal gerçekçi sinemanın en unutulmaz örneklerinden biri olan bu başyapıttan sonra da Loach, kariyeri boyunca aynı duruşu koruyor.

Kaleydoskop Bölümü

Engelsiz Filmler Festivali, Kaleydoskop seçkisiyle, dünya sinemasında dikkat çeken ödüllü filmlerdeki farklı kültür ve yaşamları izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Norveçli yönetmen Ole Giæver’ın birçok uluslararası festivalden ödüllü filmi “Dereler Özgür Aksın” (Let the River Flow), ırkçılığa uğramamak için kültürel kimliğini gizlemek isteyen genç bir öğretmenin çoğunlukla Samilerin yaşadığı bir bölgedeki nehri koruma mücadelesi ile yaşadığı içsel çatışmaları konu alıyor.

Cumhuriyete Doğru Bölümü

Elif Rongen-Kaynakçı tarafından, Hollanda'daki tek film mirası ve kültürü müzesi olan ve ilk hareketli görüntülerden en yeni filmlere kadar 55.000'den fazla filmden oluşan EYE Filmmuseum’un, uluslararası üne sahip koleksiyonundan yaptığı 9 arşiv filminden oluşan 42 dakikalık özel seçki sesli betimlemeli olarak izleyicilerle buluşacak.

Elif Rongen-Kaynakçı’nın “Zamanın her türlü filtresinden elenerek günümüze kalan arşiv görüntüleri, tarihi kitaplardan okumak yerine, sokaklarda yaşanan değişimi görerek hissetmemizi sağlıyor.” diyerek önemini vurguladığı seçkide; İstanbul ve Hali̇ç / Türki̇ye

(Constantinople and Golden Horn / Türki̇ye), İstanbul’un Çeşmeleri ̇ ve İstanbul’da Türk Kadınları (Fountains of Constantinople & Turkish Women in Constantinople), İstanbul, Güney Avrupa’nın En Büyük Şehriṅ den Görüntüler (Constantinople: Landscapes of the Largest City in Southern Europe), İzmi̇r (Smyrna), İzmi̇r - Efes – Selçuk (Smyrna - Ephesus – Selçuk), Türki̇ye - İstanbul - Pathécolor'da İstanbul Çeki̇mleri̇ (Türki̇ye - Istanbul - Istanbul Shootings at Pathécolor), Kızılay Çadırı - Gaumont Graphic (Haber Filmi) [(Gaumont Graphic (Newsreel)], İsmet Paşa’nın İstanbul’a Varışı Pathé's Animated Gazette (Haber Fi̇lmi̇) [Pathé's Animated Gazette (Newsreel)], Balkan Savaşı (Balkan War Compilation) filmleri yer alıyor.

İnsanlık Onuru Bölümü

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 75. yılında günümüz dünyasının öne çıkan insan hakları sorunlarına odaklanan bölümde Nafiss Nia’nın Öğleden Sonra (That Afternoon) filmi yer alıyor.

İran kökenli Hollandalı sinemacı Nafiss Nia’nın yazıp yönettiği ilk uzun filmi Öğleden Sonra dünya gündemindeki mültecilik konusu üzerinden çarpıcı bir hikâye anlatıyor. Elindeki tüm hukuki çözümleri tükenen İranlı bir kadın sığınmacının umut arayışının hikâyesini konu edinen film, bu yıl Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Öğleden Sonra yalın diliyle yılın en ilgi çekici ilk filmleri arasında yer alıyor.

Festivaldeki Tüm Gösterimler Erişilebilir ve Ücretsiz

Festival programında yer alan tüm gösterimler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile ücretsiz olarak izlenebilecek. Yer numaraları gösterimlerden iki saat önce Cinema Pink Kanatlı AVM’deki festival standından alınabilecek. Kim Mihri filminin gösteriminin ardından yapılacak ve filmin yönetmeni Berna Gençalp’in katılacağı söyleşide işaret dili tercümesi yapılacak. Çocuklar İçin bölümü dışındaki tüm gösterimler İngilizce olarak da takip edilebilecek.

Çocuklar İçin ve Cumhuriyete Doğru bölümlerindeki filmlerde sesli betimleme salona verilirken diğer tüm filmler Turkcell Hayal Ortağım uygulaması üzerinden sesli betimlemeli olarak izlenebilecek. Ayrıca festivalin gösterim mekanları bu yıl görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımı için teknolojiler geliştiren TIME ödüllü WeWALK’un “DANIŞ” servisiyle birlikte erişilebilir hale gelecek ve görme engelli katılımcılar profesyonel asistanlara bağlanarak görüntülü destek ile yönlendirme alabilecek.