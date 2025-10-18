Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, ikinci bebeklerine kavuştu

Oyuncu Emre Karayel ve eşi Gizem Demirci, merakla bekledikleri ikinci bebeklerine kavuştu.

Çift, oğullarına İlke Cihan adını verdi.



İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Emre Karayel, eşi ve çocuklarıyla birlikte tarifsiz bir sevinç yaşadı.

Büyük oğlu Can ile minik kardeşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan ünlü oyuncu hayranların kalbini ısıttı.

Kısa sürede yüzlerce beğeni alan karelere, “Maşallah” yorumları yağdı.