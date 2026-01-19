Emre Karayel müjdeyi verdi! Cem Yılmaz’dan sürpriz seslendirme

Emre Karayel müjdeyi verdi! Cem Yılmaz’dan sürpriz seslendirme

Çocukların ilgiyle takip ettiği Dedektif Reptır’ı sinema perdesine hazırlayan Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte yapımcılığını üstlendiği projeyle ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Karayel, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımlayarak filme dair müjdeyi duyurdu.


Karayel paylaşımında, “Dedektif Reptır ‘Birlikte Gülelim’ filmimizde sevgili Cem Yılmaz, komedyen Tufan Kahkaha’ya sesiyle hayat verdi. Biz çok eğlendik, izlerken sizler de umarım çok eğlenirsiniz” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz’ın projeye seslendirme yoluyla dahil olması hayranlarını heyecanlandırırken, paylaşılan fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi