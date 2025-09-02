Emre Altuğ ile İpek Açar'dan unutulmaz konser

Gömeç Belediyesi'nin 4. Kültür Sanat Barış Festivali, Emre Altuğ ve İpek Açar konseriyle başladı.



Türk Pop Müziği'nin özel sesleri Emre Altuğ ve İpek Açar, şef Alper Kömürcü yönetimindeki, İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası'yla Kayahan şarkıları seslendirdiler; düetler gerçekleştirdiler. Kızko Sahil'inde gerçekleşen konsere rekor katılım gerçekleşti ve konsere 15 bin kişinin katılım sağladığı bildirildi.

Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, sahnede sanatçılara teşekkür ederken "Hep birlikte çok güzel bir gece geçirdik. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yanımızda olan, olamayan herkese teşekkür ederiz. Festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor.

Umarım herkes keyifli bir gün geçirmiştir. Duyanlar duymayanlara anlatsın, gelenler gelemeyenlere söylesin. Biz çok güzeliz Gömeç’im" dedi.

ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SESLENDİRİLDİ

Kayahan'ın unutulmaz eserleri, Emre Altuğ ve İpek Açar tarafından seslendirilirken, sanatçılara eşlik eden konser alanını dolduran binler, muhteşem anlar yaşattılar; Emre Altuğ ve İpek Açar; yoğun ilgi nedeniyle 2 kez bis yapmak zorunda kaldı.

EMRE ALTUĞ'DAN DUYGUSAL DAKİKALAR

Emre Altuğ, Kızko Sahili'ni dolduran binlere, sadece şarkılarla değil, sohbetiyle de duygusal anlar yaşattı ve Kayahan'la tanıştığı yerin Gömeç olduğunu belirterek şu cümleleri kurdu: "Gömeç Kayahan Abi'yle tanıştığım yer, sektörün içindeydim, amatör olarak.

Profesyonel olalı 3 sene 4 sene olmuştu; beni Gömeç'e davet etti. İskender Paydaş'la çalışıyordum albüm için, o da Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi albümünü yapıyordu. Demiş ki Emre de gelsin hem tanışalım, hem de bir bakalım neler yapıyorsunuz. Yıllar sonra burada, onunla tanıştığım yerde onu anmak benim için çok büyük bir kıvanç vesilesi"

İPEK AÇAR: KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM

İpek Açar, konserle ilgili duygularını basın mensuplarına şu cümlelerle anlattı: "Kayahan, Aslı Gönül'ümün babası, mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın inşaallah, 10 yıl oldu göçeli, biz de elimizden geldiği kadar hem sözleriyle hem şarkılarıyla onu unutturmamaya gayret ediyoruz. Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum, çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte, sevgili eşim Alper Kömürcü'nün desteğiyle çok güzel çok da özel, Kayahan şarkılarına yakışır bir orkestra ile, çok güzel konserler bırakıyoruz"