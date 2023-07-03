Emlakçı Sibel Meriç karın gerdirme ameliyatında gözünü kaybetti!

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Esin Övet, göz kapağı ameliyatında, sağ gözü görme kaybı yaşadı, sol gözünü ise tamamen kaybetti.

Yaşanılan bu sağlık skandalına bir yenisi daha eklendi. Emlakçı Sibel Meriç, Eylül ayında İstanbul Anadolu yakasında özel bir hastanede karın germe ve gögüs küçültme ameliyatı için neşter altına yattı. Ameliyat sonrası ise gözlerini kaybetti. Aylardır karanlık odada yaşayan Sibel Meriç, yaşadığı kabusu şöyle anlattı...

BENİ KÖR EDEN DOKTOR TELEFONLARIMA ÇIKMADI

Meriç, "Çok iyi bir hastanede ve adı oldukça popüler bir doktora Eylül ayında gögüs küçültme ve karın germe ameliyatı oldum, 250 bin lira ödedim. Ameliyattan sonra gözlerim alev alev alev yanıyordu, sanki bir camla iki gözümü çiziyorlardı. Durumu anlattım, geçer dediler ve 2 gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldum. Fakat gözlerimde yanma geçmedi, telefona bile bakamaz duruma geldim. Ameliyat yapan doktoru aradım defalarca ulaşamadım, asistanı ise beni başından savdı" diye konuştu.

GÖZÜM ÇÜRÜDÜ KAHVERENGİ GÖZÜM MAVİYE DÖNDÜ

Dayanılmaz acılar yaşayan genç kadın, göz doktoruna gitti ve orda acı gerçekle karşılaştı. Meriç, "Göz doktoruna gittim, yapılan muayenelerden sonra gözüme kimyasal madde kaçırıldığını ve sağ gözümün çürüdüğünü sol gözüm için ise kornea nakli olmam gerektiğini söylediler. 3 kez göz ameliyatı oldum, sol gözümde artık görmüyor ve göz çürüdüğü için kahverengi olan gözüm mavi renge dönüştü. Sol gözüm ile sadece 10 cm ileriyi görebiliyorum, şimdi sol gözüm için kornea nakli bekliyorum" dedi.

İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİM

Psikolojisinin bozulduğunu maddi ve manevi büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Meriç, "Evde karanlık odada yaşıyorum siyah gözlükler takıyorum. Çünkü ışık korkunç acılar veriyor. Suyumu dahi kendim alamıyorum, mecburen eve yardımcı aldım. Aylardır çalışamadığım için maddi olarak da büyük kayıp yaşıyorum. Göz tedavim için 1 milyona yakın para harcadım. Ayrıca psikolojim çökmüş durumda zaman zaman intiharın eşiğine kadar geldim. Sosyal hayatım bitti yaşam sevincimi kaybettim. Adalete sonuna kadar güveniyorum ve şimdi hukuk mücadelesi başlattım" diye konuştu. (Yeni Günaydın)