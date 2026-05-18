Emir Can İğrek’ten üç günde üç dev konser

Türk pop müziğinin sevilen ismi Emir Can İğrek, peş peşe gerçekleşen üç büyük konserde binlerce hayranıyla buluştu.

Emir Can İğrek, 15 Mayıs’ta Denizli Milyonfest’te, 16 Mayıs’ta Afyon Hayalfest’te ve 17 Mayıs’ta Kepez Belediyesi’nin 19 Mayıs konserinde sahne aldı.

Yoğun ilgiyle karşılanan konserlerde Emir Can İğrek, “Ali Cabbar”, “Nalan”, “Kor”, “Can Dostum” ve “Tırnağın Kırılmasın” gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser alanlarını dolduran binlerce müziksever, şarkılara gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnedeki enerjisi ve performansıyla dikkat çeken sanatçı, üç gün boyunca farklı şehirlerde unutulmaz konserlere imza attı. Özellikle Kepez’de gerçekleşen 19 Mayıs konserinde gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, bayram coşkusu Emir Can İğrek’in şarkılarıyla birleşti.

Yaz konser maratonuna hız kesmeden devam eden Emir Can İğrek, Türkiye’nin dört bir yanında hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor.