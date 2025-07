Emir Can İğrek’ten minik hayranlarına sürpriz

Emir Can İğrek, Silivri ardından Kahramanmaraş’ta çıktığı festival sahnelerinin ikisinde de çocuk ve genç hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Down sendromlu olan ve sahneye gelen hayranıyla beraber Ali Cabbar şarkısını söyleyen İğrek, hediye isteyen hayranına sahnede taktığı bilekliği de hediye etti. Kahramanmaraş’ta ise yeni şarkısı Ruj’u sahneye çıkan çocuklarla birlikte seslendirdi.

Ruj şarkısıyla son günlerde adından söz ettiren Emir Can İğrek, önceki gün Silivri Yoğurt Festivali’nde dinleyicileriyle unutulmaz anlar yaşadı. Kendisini izlemeye gelen seyircilerine yurtta gerçekleşen yangınlarla ilgili seslenen ünlü sanatçı, “Tüm ülkemize geçmiş olsun, ciğerlerimiz yandı. Hepimiz büyük üzüntü duyduk” dedi.

Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren Emir Can İğrek'in, sahneye çıkan bir hayranıyla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Down sendromlu olan hayranının en büyük isteğinin sahnede şarkı söylemek olduğunu öğrenen sanatçı, “Tamam istediğin şarkıyı sen söyle ben arkada sana playback yapacağım” dedi. Hayranıyla birlikte Ali Cabbar şarkısını söyleyen Emir Can İğrek, kendisinden hediye istemesi üzerine de sahnede bileğinde olan bilekliği ona hediye etti.



Emir Can İğrek, Kahramanmaraş’ta ise İstiklal Spor Şampiyonluk festivali kapsamında ilk gün sahnedeydi. Sahnede kendisine hediye edilen takım formasını giyen Emir Can İğrek, minik hayranlarıyla birlikte Ruj şarkısını seslendirdi ardından çocuklara sarılarak onları sahneden uğurladı.