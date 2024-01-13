Emin Alper’in ilk tiyatro oyunu ‘Öteki’nin prömiyeri gerçekleşti

Emin Alper'in Dostoyevski’nin zamansız eserini sahneye taşıdığı ‘Öteki’nin prömiyeri dün akşam Maximum Uniq Hall’de yapıldı. Prömiyer biletleri günler öncesinde tükenen ve çarpıcı bir kara komedi sunan oyunun sonunda tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Aylardır büyük bir ekiple çalışmaları devam eden ‘Öteki’nin oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunun yanısıra, Deniz Göktürk Kobanbay'ın sahne, Ahmet Sesigürgil'in ışık, Okan Kaya'nın ses tasarımını bir araya getiren oyun, Nisan Ceren Özerten’in yapımcılığında, Luz Yapım prodüksiyonuyla izleyiciyle buluşuyor.

Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakteri sizinkinin tam zıttı olan; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özelliklere sahip ve aslında tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe, yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi karşınıza çıksa ne yaparsanız sorusunu size sorduracak oyunun galası 1 Şubat Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek.

‘Öteki’ sezon boyunda farklı mekanlarsa sahnelenmeye devam ederken 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat ve 1 Mart’ta ise Maximum Uniq Hall’da tiyatroseverlerle yeniden buluşacak.