Engin Altan Düzyatan ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisiyle izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu'dan hayranlarını üzecek haber geldi.



Sangu, Hayko Cepkin ile oynadığı Jekyll and Hyde müzikalinden ayrıldığını açıkladı.



Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Bir süredir içinde bulunduğum ve çok mutlu olduğum Jekyll and Hyde müzikalinin zamanlamalarımız uyuşamadığı için benim ile olan yolculuğu son buldu. Bu zamana kadar yanımda olan ve sahnede yaşadığım duyguları benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle buna vesile olan Hayko Cepkin ve Feri Güler iyi ki hayatıma dahil olmuşsun. Sizi çok ayrı seviyorum. Ve tabii ki kocaman aile olduğum ekibim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Yolunuz hep başarılarla dolu ve açık olsun" dedi.