Eğitime destek buluşması

Anadolu’dan İstanbul’a gelerek eğitimlerini devlet üniversitelerinde sürdüren gençlere karşılıksız burs veren YEKÜV, düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile de dikkat çekiyor. Eğitim yılı içinde yaptığı çeşitli etkinlikler ve öğrenci buluşmaları ile adından söz ettiren vakıf önceki gün da Levent’deki İş Kuleler İş Sanat Merkezi’nde Polonya asıllı Fransız ünlü piyanist ve besteci Frédéric François Chopin’nin doğumunun 216. yılına ithafen düzenlenen konserde piyanist Devlet Devrim Öztaş müzik severlere Chopin eserlerinden oluşan bir resital sundu. “Tuşlardan Yükselen Ses ile Eğitime Destek” adlı konseri çok sayıda müziksever izlerken, konserin sonunda da Vakfı başkanı Ş.Tülay Erkan, sanatçı Devlet Devrim Öztaş’a teşekkür plaketi verdi.

Yönetim kurulu üyeleri, bursiyerler ve davetli konukların da yer aldığı konserde bir konuşma yapan Vakfı Başkanı Ş.Tülay Erkan “Eğitime destek amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimizde sahneye çıkmayı kabul ederek bizi onurlandıran değerli sanatçımız Devlet Devrim Öztaş’a çok teşekkür ederim. Yönetim kurulumuzun kararı ile kendisi adına bir fon kurduk ve bu eğitim fonu sayesinde öğrencilere burs vererek eğitimlerine destek olacağız” dedi. Konser sonrası müzikseverler sanatçı Devlet Devrim Öztaş ile sohbet etme ve fotoğraf çektirme fırsatı da buldular.

Piyano sanatçısı Devlet Devrim Öztaş kimdir?

1974 yılında Ankara’da doğan Devlet Devrim Öztaş, piyano eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başlamış, eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Konservatuvarı’nda devam etmiştir. Lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimlerini üstün başarıyla tamamlamış; mezuniyetinde “Sedat – Güzin Gürel Bilim ve Sanat Vakfı birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Uluslararası alanda da başarılar elde eden sanatçı, 1998 yılında Franz Liszt Müzik Akademisi’nin ustalık sınıfına kabul edilerek Avrupa, Amerika ve Asya’dan seçilen piyanistler arasında yer almıştır.

Akademik kariyerine 2002 yılında başlayan Öztaş, yardımcı doçentlikten profesörlüğe uzanan süreçte farklı konservatuvarlarda görev almıştır. Eğitim alanında önemli kararlar sunarak çeşitli programların geliştirilmesinde rol almış, piyano, oda müziği ve müzik alanında birçok öğrenci yetiştirmiştir.

Sanatçı çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda sürdürmekte, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, ve Debussy gibi bestecilerin eserlerini özgün yorumuyla icra etmektedir.