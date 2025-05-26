Eğitim Stratejisi Uzm.Eğ.B.Danışmanı Cenk Gülbenk: Başarı profesyonel sistematik bir stratejidir

Uzm.Eğitim B.Danışmanı Cenk Gülbenk , yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası düzeyde de adını duyurmuş bir eğitimci. Eğitim dünyasında fark yaratan isimlerden olan Gülbenk, strateji kuran, eğitimde bilinmeyen sistemler inşa eden bir yol gösterici. Türkiye birinciliklerinden uluslararası başarı hikâyelerine kadar binlerce öğrenciye mentörlük etmiş. Gülbenk, başarının ancak bireye özel ve profesyonelce planlanmış sistemlerle ve stratejilerle mümkün olduğunu belirtiyor.



Stratejik Sistematiklik + Sadelik = Etkili Öğretim

Gülbenk’in eğitim anlayışı, öğrenmenin doğasındaki sadeliğe dayanıyor. Ona göre kalıcı öğrenme; somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene uzanan sade ama güçlü bir mantıkla ilerlemeli. Bu yaklaşımı destekleyen özgün yeni yöntemleri dikkat çekiyor:

Micro Learning

Bilgiyi küçük parçalara ayırarak öğrenmeyi kolay ve kalıcı kılıyor

EduQuest Method

Öğrenciyi bilgi tüketicisinden bir “bilgi kaşifi”ne dönüştüren keşif temelli öğrenme.



Funstruction (Fun + Instruction)

Öğrenmeyi oyunlaştıran, eğlenceli ama derinlikli içeriklerle eğitim sürecini yeniden tasarlayan yöntem.



Makro Professional Learning

Sadece bilgi değil; disiplin, strateji ve psikolojik dayanıklılığı da geliştiren bütünsel sistem.



Öğrencilerim Zekadan Çok Dirençleriyle Kazanıyor

Gülbenk’e göre başarı üç temel üzerine kurulu... Sorumluluk, otokontrol ve metanet. Bu üçlü, sadece sınav başarısı değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve yaşam başarı açısından da öğrencileri ileri taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.Gülbenk, "Meslek lisesinden prestijli tıp fakültelerine, sıfır seviyeden Türkiye birinciliğine uzanan başarı hikâyelerinin arkasında kişiye özel analizle başlayan özel strateji ve de takibi var. Başarı, sadece ders çalışmakla değil; psikolojik hazırlık, doğru strateji ve sistemli ilerlemeyle kazanılır. Vizyonumuz yalnızca bugünün sınavlarına değil, geleceğin insan profiline odaklı. Her öğrencimi kendi potansiyeliyle buluşturan, anlam yüklü, bireye özel, derinlikli öğrenme sistemleriyle çalışıyorum" dedi.