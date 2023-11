Ege'den dikkat çeken Orta Doğu yorumu

Ege, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. İsrail-Hamas savaşıyla ilgili şarkıcı, "Çocuğu, kadını ve insanı, etnik ve dini kimliğine göre sahiplenip, acırsak biz de insanlığımızda kaybetmiş oluruz. Dünyanın her yerinde acı var. Hepsinin acısı bizim acımız. Bizim de Cumhuriyet devrimleri sağlam olmasaydı, biz de Orta Doğu bataklığın içinde çırpanan ulus olurduk. Topraklarımıza sahip çıkmazsak ne konuşacak dilimiz ne de namaz kılınacak toprağımız olacak. Sanırım ateşkes ilan edildi. Dünyanın sandığımız kadar medeni, demokratik ve çağdaş olmadığını görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki kardeş ve dost ülke yoktur. Umarım tüm dünya selamete erer. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bireyin unutulduğu dünyada yaşıyoruz. Ben halkların gücüne inanıyorum" dedi.



YAZAR OLARAK HALEN MEŞHUR OLMADIM

Çalışmalarından bahseden Ege, "8 Aralık'ta single'ım çıkacak. Bir de şaşırtacak sürprizim var. Dördüncü kitabım çıktı. Olumlu eleştiriler aldım. Üreten biriyim. Patronuma, "Yazar olarak halen meşhur olmadım' diyorum. Sanırım bir kaç kitap sonra daha iyi olacağız" diye konuştu.

MÜZİK ŞU AN CAN ÇEKİŞİYOR

Şarkıcı, "Yeni çıkan şarkılar eleştiriliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Müzik diye bir şey yok. Sokaktaki insanı düşünen anlayış yok. Şimdi ticaret olarak görülüyor. Eskiden besteci 6-7 dakika şarkı yazdığında, 'Bu kadar kısa mı olur' diyorlardı. Şimdi üç dakika üzerine çıkınca hiçbir platform çalmıyor. Müzik şu an can çekişiyor. Zor durumda... Bu yapılan şey müzik değil. İyi şarkılar yapılıyor ama çalınmıyor" yanıtını verdi.

YALNIZLIK DAHA İYİ...

Özel hayatında bahseden Ege, "Şimdilik yok. Yalnızlık daha iyi..." dedi. EYT'li olmadığını söyleyen şarkıcı, "31 yıldır meslek birliğine üyeyim. 25'inci yılında emekli olunması gerekiyor ama yok. SSK ve Bağkur'um yok" ifadelerini kullandı.