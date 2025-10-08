Ege'den çarpıcı açıklamalar! Neden evlenmedi ve neden hiç araba ile ev almadı? İşte sebebi!

Ege, Nişantaşı'nda görüntülendi.



Check Up yaptırmaya geldiğini söyleyen şarkıcı, "Konserlerle ilgili çok dolaşıyoruz. Kulak çınlaması vardı, İstanbul'a geldim doktoruma... Ses tellerim iyi görünüyor. Çınlamayı çözersek bu ayki konsere hazırız" dedi. Projelere için Ege, "30'uncu yıl çalışmalarına başladık. Şubat ya da martta plağı çıkaracağız. 15 Kasım'da Ankara'da konsere başlayacağız. Onun dışında Ayvalık ve Ereğli konserimiz olacak" diye konuştu. 30 yıl için şarkıcı, "Nasıl geçtiğini anlamadım. Sarılan ve ağlayan insanlar var. Fotoğraf çektirmek değil. O zaman doğru bir şey yaptığımı anlıyorum. Bir 30 yıl daha gitmeyiz herhalde ama Allah'a şükrediyorum. Her gün milyonlarca insan sevmediği işe giderken, aşka bağladığım şey mesleğim oldu" şeklinde konuştu.



FABRİKA AYARINA DÖNECEĞİM

Ege, "Pişmanlığınız oldu mu?" sorusuna, "Herkesin olmuştur ama onlardan ders çıkarmayı öğrendim. Aynı hatayı iki defa yapmadım. Beş yıldır bekarım, işimde mutluyum" yanıtını verdi. Evlilikle ilgili şarkıcı, "Tercih ettiğim iş belli. Aşkla bağlandığım iş. Burada olmak mutlu ediyor. Beş tane şahane dostum. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve üretiyorum. Mayısa kadar Bodrum'da ev tuttum. Bisiklet alacağım. Yeni kitabımı yazacağım. İstanbul çok kalabalık. Nişantaşı'na gitmek 1.5 saatimizi aldı arabayla. Orada 10 dakikada gidiyorsun. Fabrika ayarına döneceğim orada, üretmeye devam. Benim için lüks kendine zaman ayırmak. Yazın turist yerlerde geçti ama denize giremedik. Kasım ve aralık ayına kadar denize girmeye çalışacağım. Bisiklet ve spor yapacağım" ifadelerini kullandı.



ŞU AN MÜZİK DİYE BİR ŞEY YOK

Ege, "Baba olmayı düşünmediniz mi?" sorusuna, "Ben halen kendimi büyütüyorum. Zor bir iş. Baba olduğun andan itibaren kaygılar büyümeye devam ediyor. Ben onu cesaret edemedim" diye cevap verdi.

Üzerine kayıtlı bir şey olmadığını belirten şarkıcı, "Üzerime kayıtlı bir şey yok. Mülkiyet duygusu yok. Araba almam. Dünyada kiracı olduğuma inanıyorum. Bırakacağım biri olmadığı için kaygı ve hırslarla beslenmiyorum. Bir şeyin mülkiyetini almak mantıklı gelmiyor. Belki de dünyanın en zengin adamıyım borcum yok" dedi. Ege, "Mirasınızı hayır kurumuna mu bağışlamayı düşünüyorsunuz?" sorusuna, "O kadar çok kazanmıyorum. İşime yatırım yapıyorum. Harvurup harman savurmuyorum" yanıtını verdi. Son dönemdeki müzik için Ege, "Harika böyle devam etsinler. Pop müzik öldü. Şu an müzik diye bir şey yok, şov var. Şarkı söylerken büyülendiği diye görüyor musunuz, dans ederken görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.