Ece Seçkin'in sahne tarzı!

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, Pınarhisar Belediyesi ve Fuya Grup tarafından düzenlenen 13. Gençlik Festivali’nin üçüncü gününde sahne aldı. Arı Maya’yı anımsatan bir kostümle seyircinin karşısına çıkan Ece Seçkin, “Bugün Arı maya olarak karşınızdayım” diye konuştu.

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ece Seçkin, her sahnesine özel bir kıyafet hazırladığını belirtti. Tunuslu tasarımcı Liyam’ın tasarladığı kıyafeti giyen şarkıcı, “Oturup, detaylı bir şekilde düşünüp kıyafete karar veriyoruz. Her konser öncesi farklı bir tasarım belirliyoruz” dedi.

EŞİM ‘ÇOK YAKIŞIYOR’ DİYOR

Sahne kıyafetleri hakkında yapılan yorumlarla ilgili konuşan Ece Seçkin, eleştirilerin çoğunun kadınlardan geldiğini söyledi. Bu durumun kendisini şaşırttığını belirten Seçkin, “Yorumların çoğu kadınlardan geliyor, şaşırıyorum. Kendiniz star olup sahneye çıktığınızda siz giymezsiniz. Biz giyiyoruz. Onlar sahneye çıkarsa daha güzel şov yaparlar, dans ederler, kendilerine göre kıyafetler tercih ederler. Biz böyleyiz” dedi. Seçkin, eşinin ise kıyafetlerini ve sahnesini çok beğendiğini ifade etti: “Eşim çok yakışıyor, çok güzelsin, çok başarılı buluyorum, kıyafetlerin çok güzel diyor, tebrik ediyor.”

Yaptığı sahne şovları ile beğeni toplayan Ece Seçkin, “Türk olmasaydı dünya standartlarında bir sanatçı olurdu?” yorumuyla ilgili düşüncelerini ifade etti. Dünya starı olmak gibi bir hayalinin olmadığını söyleyen Seçkin, “3-4 dilde şarkı söylediğim ve dans şovu yaptığım, müziğim ve sesimden dolayı insanlar böyle düşünüyor olabilir. Benim hiç öyle bir hevesim olmadı. O yüzden iyi ki Türküm ve Türkiye’de starım. Hiçbir zaman bir dünya starı olma hayalim olmadı” dedi.

Röportaj sonrası sahneye çıkan Ece Seçkin, Pınarhisar Millet Bahçesi’ni dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Şarkıları, dans şovu ve enerjisiyle kendine hayran bırakan Seçkin, iki saat sonunda alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı. Eğlencenin tavan yaptığı konserde Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Ece Seçkin adına LÖSEV’e bağışta bulundu. Seçkin de kendisi ve ekibi adına bağışta bulunduğunu belirtti.



Z KUŞAĞIYLA OLMAKTAN MUTLUYUM

Festivalin üçüncü gününde sahne alan bir diğer isim de Türk Sanat Müziği sanatçısı İsmail Özkan’dı. Z Kuşağa ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren İsmail Özkan, “Ben onların abileriyim. Burada olmaktan, aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Belediye başkanımız İhsan bey benim çok eski dostum. Müziğe ve gençliğe çok önem veriyor” dedi.