Ece Gürsel'den şaşırtan indirim açıklaması!

Manken Ece Gürsel, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İş yoğunluğu nedeniyle indirimleri takip edemediğini söyleyen model, "Hiç takip edemiyorum. Kalabalık olduğunu annemden duyuyorum. Çanta ve ayakkabıya büyük para verme taraftarı değilim. Ben başka yatırımlar yapıyorum. Büyük para verilen çanta gibi aksesuarları gereksiz buluyorum. İndirimi takip edenleri başarılı buluyorum. Vaktim olsa ben de indirim takip ederim" dedi. Sema Şimşek'in podyumda düşmesine Gürsel, "Aynı defiledeydik. Gözümünü önünde oldu. 30 yıllık modellik hayatında ilk kez olmuş. Ben hiç yaşamadım. Tabii ki yürürken de düşebilirsiniz. Elbise ayağının altına girdi. En kötü düşme şeklidir. İyi toparladı" diye konuştu.

MODELLİK HER ZAMAN İŞ YAPAR

Gürsel, "Modellik sektörünün geride kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Popüler olan her zaman popüler. 25 yıldır sektördeyim haftanın yedi günü çalışıyoruz. Modellik mesleği geri planda da kalsa her zaman iş yapar" yanıtını verdi. Model, özel hayat sorularına, "Olacak inşallah. Şu an hayatımda kimse yok" diye cevap verdi.