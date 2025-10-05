Ebru Yaşar’dan Malatya’da muhteşem konser

Ebru Yaşar, Malatya Kültür Yolu Festivali’nin açılış konserini önceki gün gerçekleştirdi. Binlerce Malatyalı, Ebru Yaşar konseriyle festivale coşkuyla “merhaba” dedi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, Malatya’da muhteşem bir konserle başladı. Festivalin açılış gününde sahne alan Ebru Yaşar, binlerce müzik severe unutulmaz bir akşam yaşattı.

100. Yıl Kent Parkı Ana Sahne’de gerçekleşen konseri izlemek için alanı dolduran Malatyalılar, sevilen sanatçının performansıyla adeta müziğe doydu. “Sanmadan Git”, “Affet”, “Kafamın İçi”, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş”, “Gözlerimde Gece Oldu” ve “Ben Bilmem” gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Yaşar, repertuarındaki duygusal eserlerin yanı sıra hareketli türkülerle de festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Güçlü sesi, sahne enerjisi ve samimi tavırlarıyla dinleyicilerden büyük alkış toplayan sanatçı, konser boyunca seyircileriyle sık sık sohbet etti. Ebru Yaşar, “Kayısısı güzel, insanı güzel, gönlü güzel Malatya! Sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.