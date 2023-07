Düşbaz Kitaplar’dan yaz ayları için sürükleyici iki okuma önerisi: Elizabeth Day imzalı Tepetaklak ve Saksağan!

Day’in çok ilgi gören podcast’inden yola çıkarak yazdığı kitabı Tepetaklak, herkesin yeri geldiğinde bazı konularda başarısız olduğunu anlatırken ünlü isimlerin de başarısızlık hikâyelerine yer vererek okurlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Başarılı kurgusuyla ve merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çeken Saksağan ise annelik duyguları, sahiplenme, kıskançlık ve psikolojik bozukluklar üzerine sürükleyici bir okuma sunuyor.

Ayrıntı Yayınları’nın renkli markası Düşbaz Kitaplar, önümüzdeki dönemde Elizabeth Day’in Friendaholic: Confessions of a Friendship Addict adlı kitabını da okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Tepetaklak: İşler Sarpa Sardığında Yapılacaklar Kılavuzu

Elizabeth Day

“Elizabeth Day başarısızlığa bakışımızı kökten değiştirdi.”

Stylist

Baştan söyleyelim: Bu bir başarısızlık kitabı. Kariyer çıkmazlarının, özgüven krizlerinin, kaygıların, kayıpların, ayrılıkların, sınav streslerinin, tüm çuvallamaların, tepetaklak olduğumuz anların kitabı. Başarısızlıklarımızı fark edip onlarla başa çıkma, onları kabul etme kitabı. Tam da yazarın dediği gibi ne yaparsak yapalım biliyoruz ki bir gün bir yerde “Başarısız olacağız. Bu kaçınılmaz. Mesele incelikle başarısız olup olamayacağımız ve bu deneyimden bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceğimizdir.”

Tepetaklak: İşler Sarpa Sardığında Yapılacaklar Kılavuzu’nda Elizabeth Day, büyük başarı yakaladığı “How To Fail With Elizabeth Day” adlı podcast programına katılan konuklarıyla yaptıkları sohbetlerinden, kendi hayat deneyimlerinden, okurlarının ve dinleyicilerinin paylaştığı hikâyelerden biriktirdiklerini başarısızlık süzgecinden geçirip Başarısızlığın Yedi İlkesi’ni bizlerle buluşturuyor. Malcolm Gladwell, Alain de Botton, Phoebe Waller-Bridge, Lemn Sissay, Nigel Slater, Emeli Sandé, Meera Syal, Dame Kelly Holmes, Andrew Scott’un başarısızlıklarını paylaşıyor. Futbolculardan psikoterapistlere, politikacılardan pop yıldızlarına, oyunculardan yazarlara, pek çok insanın deneyimine kulak verirken en önemlisi kendinizi keşfedip kendi başarısızlıklarınızla yüzleşmenizi sağlıyor ve bunları başarıya dönüştürmenin yollarını öğretiyor.

“Dünün başarısızlıkları yarının deneyimleridir,” sözünü kendine düstur edinen bu kitabı okuduktan sonra asla aynı kişi olmayacaksınız.

Saksağan

Elizabeth Day

“Her satırı tek kelimeyle muhteşem.”

Marian Keyes

Marisa ve Jake, kusursuz bir çifttir; yeni kiracıları Kate de kusursuz bir ev arkadaşıdır. İnanın sadece ödediği kira, bebek sahibi olma çalışmalarına başlamalarında ihtiyaçları olacak geliri sağlayacağı için de değil. Gerçi tamam, hiç kimse kusursuz değildir, yanlış ifade etmiş olmayalım. Görünüşe bakılırsa Kate, kişisel sınırları pek önemsemez, hatta Jake’le zaman zaman fazla samimi görünür. Yine de Marisa bunun moralini bozmasına izin vermez. Ne de olsa Kate kısa süre içinde gidecektir ve kendisi, Jake ve müstakbel bebekleriyle baş başa kalacaktır. Sorun şu ki hamile kalmak göründüğü kadar kolay değildir. Kısırlık tedavisi ve yanlış başlangıçlarla geçen aylar içinde Jake ile Marisa’nın kusursuz ilişkisi zorlu bir sınava tabi tutulur. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de Kate’in sınırları zorlayan tavrı işin tuzu biberi olur: Kate, bu çekirdek aileyi iyice takıntı haline getirir. Peki kimdir bu kadın? Marisa ve Jake ile ilgili her şeyi nasıl bilmektedir? Bu sorunun cevabının peşinden koşan Marisa, her şeyi kaybetmeyi göze alır: kusursuz aşkını, kusursuz ailesini ve kusursuz kendisini.

Saksağan, anneler ve çocuklarına dair, kıskançlık ve sahiplenme duygusuna dair, hayalini kurduğunuz ne varsa hepsine sahip olmanın yarattığı risklere dair bir roman. Gerilimi bir an olsun eksilmiyor, heyecanı hep diri tutuyor, her sayfasında merak uyandırıyor.

“Zekice kaleme alınmış, merak uyandıran bir hikâye…

İlginç olduğu kadar ters köşe eden bir okuma deneyimi…”

Matt Haig, Gece Yarısı Kütüphanesi’nin yazarı

Elizabeth Day’in Saksağan ve Tepetaklak kitapları, raflarda ve internet satış sitelerinde!

ELIZABETH DAY HAKKINDA

1978 doğumlu İngiliz yazar, aynı zamanda gazetecilik ve podcast yapımcılığı da yapmaktadır. 2007 ile 2016 yılları arasında The Observer’da köşe yazarlığı yap­mıştır ve yazılarına You dergisinde devam etmektedir. “How To Fail With Elizabeth Day” adını verdiği popüler podcast programının da yapımcısı ve sunucusudur. Tepetaklak: İşler Sarpa Sardığında Yapılacaklar Kılavuzu, yazarın Türkçedeki ilk, Saksağan ikinci kitabıdır.