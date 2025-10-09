Dünyada ilk kez ünlü oyuncular Yapay Zekâ ile üretilen bir dizide yer alacak

Dikey formatlı dizilerdeki uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren Vitpepper Studios, şimdi de dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay yurt dışında yayınlanmaya başlayan 20’den fazla dikey dizi projesiyle global devleri geride bırakan şirket, tamamı yapay zekâ araçlarıyla hazırlanan yeni dizisi “Tesseract”ı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Adını çok boyutlu bir geometrik kavramdan alan Tesseract, alternatif gerçeklikler arasında kaybolmuş bir annenin ,kayıp çocuğunu arayış hikâyesini konu alıyor. Yapımcılığını Bihter Günaydın’ın üstlendiği, Erim Şişman’ın senaristi ve yaratıcısı olduğu proje yenilikçi bir anlatım dili kullanıyor.

Dizinin ana karakteri Laila, yapay zekâ ile oluşturulan oyuncu “İz” tarafından canlandırılıyor. Tesseract’ın ünlü oyuncuları Özcan Deniz ve Akın Akınözü, görüntü ve ses kullanım haklarını bu proje için Vitpepper Studios’a devrederek Türkiye’de yapay zekâ ile üretilen ilk dizide rol alıyor. Deniz, dizide işgal altındaki bir devlet liderini, Akınözü ise isyancı bir hacker’ı (hacktster) canlandırıyor. Her iki oyuncunun da sesi ve görüntüsü yapay zekâ teknolojisiyle klonlandı.

Dizi izleyiciye uluslararası düzüyde ulaşabilmesi için İngilizce olarak hazırlandı. Altı bölümden oluşan “Tesseract”, her biri 7 ila 9 dakika arasında değişen bölümleriyle kısa formatta izleyiciyle buluşacak. Vitpepper Studios, diziyi 13 Ekim’de başlayacak Cannes’daki MIPCOM Fuarı’nda uluslararası pazara tanıtacak.