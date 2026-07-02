Dubai’de duygu dolu sürpriz

Türkiye’den dünyaya açılan Orkun Group’un patronu İlhan Karadeniz, Dubai’de ailesiyle birlikte geçirdiği doğum gününde sürprizlerle dolu duygusal anlar yaşadı.



“Babalar Günü”nde kızından gelen çok konuşulan özel bir hediye ile büyük mutluluk yaşayan ünlü iş insanı, bu kez doğum gününü sade bir kutlamayla geçirmeyi tercih etti. Ancak geceye damga vuran asıl sürpriz, eski Türkiye güzellerinden Pınar Tezcan’dan geldi.

Türkiye’den bu özel gün için Dubai’ye gelen ve İlhan Karadeniz’in “kızım” diye hitap ettiği Pınar Tezcan, elinde pastayla kapıdan içeri girdiği anda duygu dolu anlar yaşattı. Sürpriz karşısında oldukça duygulanan Karadeniz, eşi Öykü Hanım ve Pınar Tezcan ile birlikte samimi sohbetler eşliğinde keyifli bir akşam yemeği yiyerek hasret giderdi.