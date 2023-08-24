Tüm zamanların en ünlü boyun ısıran hortlağının nefes kesen hikayesini konu alan “Drakula: Son Yolculuk” için geri sayım başladı. Korku ustası Stephen King ve ödüllü yönetmen Guillermo del Toro’nun filmle ilgili attığı tweetler vizyon öncesi heyecan yaratırken, film ünlü isimlerden tam not aldı.

Üzerlerinde herhangi bir işaret bulunmayan elli adet ahşap sandıktan oluşan özel kargoyu Karpatya'dan Londra'ya taşımak üzere kiralanan Demeter adlı ticari geminin dehşet verici hikâyesini konu alan filmde okyanus yolculuğunda hayatta kalmaya çalışan ve her gece gemideki acımasız bir varlık tarafından sinsice takip edilen talihsiz mürettebatın başına tuhaf olaylar gelir. Bir süre sonra kömüre dönmüş, terk edilmiş bir enkaz halinde İngiltere kıyılarına geri dönen Demeter’in mürettebatından ise hiçbir iz yoktur.

Zodiac ve Black Swan filmlerinin yapımcılarının imzasını taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Norveçli korku virtüözü André Øvredal oturuyor.

“In the Heights”, “Straight Outta Compton” filmleriyle tanınan Corey Hawkins’in, Demeter’in mürettebatına katılan doktor Clemens’i canlandırdığı filmde, Aisling Franciosi istemeden gemiye kaçak binen bir yolcuyu, Liam Cunningham geminin kaptanını ve David Dastmalchian ise Demeter'in ikinci kaptanını canlandırıyorlar. Jon Jon Briones, Stefan Kapicic, Nikolai Nikolaeff ve Javier Botet ise filmde yer alan diğer oyuncular arasında yer alıyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği Drakula: Son Yolculuk, 25 Ağustos’ta sinemalarda olacak.